Турция, НАТО и новият баланс в Близкия изток

Срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли прави наложително Съединените щати да преосмислят значението на Турция, тъй като съвпада с навлизането на Близкия изток в нова стратегическа фаза. Съобщението на президента Доналд Тръмп на 6 юли, че възнамерява да отмени санкциите на САЩ срещу Турция заради покупката на руската ракетна система С-400, предполага, че подобно преосмисляне вече е в ход. Войната в Иран разклати представите за възпирането, разкри уязвимостта на държавите от Персийския залив, задълбочи регионалната и глобалната изолация на Израел и подчерта границите на американската мощ. Всяка от тези тенденции направи невъзможно за игнориране издигането на статута на Турция, пише за TNI Мохамед Айоб, почетен професор по международни отношения в Мичиганския държавен университет.

Централното място на Турция не се основава на един-единствен фактор. Тя не е просто член на НАТО, не е просто сила с мюсюлманско мнозинство, не е просто регионален военен играч и не е просто амбициозна държава, водена от силен президент. Нейното значение се състои в комбинацията от тези роли. Турция се намира на пресечната точка на Европа, Близкия изток, Черно море, Кавказ и Източното Средиземноморие. Тя принадлежи към НАТО, но не се възприема в региона като просто продължение на Запада. Има дълбоки връзки с мюсюлманския свят, но не е част от революционната ос на Иран. Противопоставя се на израелската политика в Газа и окупираните територии, но поддържа работни отношения с еврейската държава. Тя е труден съюзник на Съединените щати, но необходим.

Войната в Иран засили тази необходимост.

Способността на Иран да действа като основен претендент за регионалния ред е отслабена. Неговите съюзници и посредници са пострадали. Отслабването на Иран обаче не води автоматично до стабилност. Напротив, създава вакуум. Израел не може да го запълни, защото поведението му в Газа, разширяването на селищата му на Западния бряг и многократното му използване на сила през регионалните граници го правят непопулярен за арабската общественост и все по-неудобен дори за приятелски настроените арабски правителства.

Съединените щати не могат да го запълнят сами, защото регионалната им политика е широко възприемана като непоследователна, прекомерно уважителна към Израел и ненадеждна като дългосрочна гаранция за сигурност. Държавите от Персийския залив са богати, но им липсва военно-индустриалната и демографска дълбочина, за да служат като стратегическа котва на региона.

Турция е силата, която е най-добре позиционирана да действа в този вакуум. Тя няма желание да стане наследник на Иран като идеологически хегемон. Нито пък може да доминира арабския свят. Но може да направи нещо по-реалистично и по-полезно: може да се превърне в балансираща сила, партньор по сигурността, дипломатически посредник и символ на мюсюлманската политическа активност в регион, където както иранската войнственост, така и арабската зависимост от Вашингтон са загубили доверие.

Отношенията на Турция със държавите от Персийския залив са от основно значение за тази трансформация. Преди десетилетие Анкара беше в конфликт със Саудитска Арабия, ОАЕ и Египет. Арабската пролет ги раздели. Турция видя политическия ислям, особено движенията, свързани с Мюсюлманското братство, като легитимен израз на народната воля. Саудитска Арабия и ОАЕ ги видяха като заплаха за стабилността на режима. Убийството на Джамал Хашоги в Истанбул засили кризата между Анкара и Рияд. Отношенията на Турция с Абу Даби бяха еднакво обтегнати заради Либия, Катар и идеологическото съперничество.

Тази епоха до голяма степен приключи. Турция, Саудитска Арабия и ОАЕ се насочиха към по-прагматична регионална политика. Анкара се нуждае от инвестиции от Персийския залив, за да стабилизира икономиката си, да финансира инфраструктурата и да подкрепи индустриалните си амбиции. Монархиите от Персийския залив се нуждаят от партньори извън Съединените щати, особено след като многократните кризи демонстрираха границите на американската защита. „Визия 2030“ на Саудитска Арабия изисква технологични партньорства, индустриализация на отбраната и стабилна външна среда. ОАЕ се стреми към влияние чрез търговия, логистика и партньорства в областта на сигурността. Катар отдавна поддържа тесни връзки с Турция и остава мост между Анкара и части от арабския свят. Резултатът не е съюз в стария смисъл, а мрежа от припокриващи се интереси.

Отбранителното измерение е най-значимо. Военно-промишленият комплекс на Турция се превърна в основен инструмент на външната политика. Турските дронове, особено тези, произведени от Baykar, придобиха международна известност благодарение на представянето си в множество конфликти. Но дроновете са само част от историята. Турция разработва бронирани машини, военноморски платформи, ракети, системи за електронна война, възможности за противовъздушна отбрана и собствен проект за бойни самолети. За държавите от Персийския залив, притеснени от иранските ракети и дронове, турската технология предлага нещо, което американските системи не винаги осигуряват: наличност, съвместно производство, политическа гъвкавост и възможност за местно производство.

Атаките срещу саудитски петролни съоръжения през 2019 г., ракетната и дронова кампания на хусите и последиците от по-скорошната война с Иран показаха, че петролното богатство и американското партньорство не гарантират имунитет. Затова държавите от Персийския залив търсят диверсифицирани отношения за сигурност. Китай е икономически партньор, но не е надежден военен гарант. Русия е отслабена и не се доверява на нея. Пакистан има военно значение, но ограничен технологичен капацитет. Турция предлага рядка комбинация: военен капацитет, политическа воля, ислямска легитимност и опит в НАТО.

Ролята на Турция като потенциален гарант за сигурността не бива да се надценява.

Тя няма да замести Съединените щати в Персийския залив. Американските военноморски, въздушни и разузнавателни способности остават несравними. Но Турция може да се превърне във вторичен гарант и в някои области в по-политически приемлив. Съвместното производство на дронове и системи за противовъздушна отбрана, турските тренировъчни мисии, военноморското сътрудничество в Червено море и Персийския залив и координацията на разузнаването срещу недържавни заплахи биха могли постепенно да превърнат Анкара в стълб на сигурността в Персийския залив. Това би дало на Турция и по-голямо влияние в регионалната дипломация.

В същото време, противопоставянето на Турция на израелската политика засилва нейния авторитет сред арабската общественост. Осъждането на войната на Израел в Газа от страна на Ердоган, критиките му към двойните стандарти на Запада и настояването му за правата на палестинците резонират в целия мюсюлмански свят. Арабските правителства може да не споделят неговия тон, но не могат да игнорират общественото настроение. Газа направи нормализирането с Израел политически скъпо. Споразуменията от Авраам остават формално непокътнати, но обещанието им за регион, интегриран около израелската икономическа и технологична мощ, е силно накърнено. Опустошението на Газа и затвърждаването на израелския контрол над Западния бряг направиха невъзможно арабските владетели открито да прегърнат Израел, без да изглеждат безразлични към страданията на палестинците.

Турция се възползва от това противоречие. Тя може да каже публично това, което много арабски правителства предпочитат да казват тихо. Това дава на Анкара мека сила, която Иран някога монополизираше чрез твърдението си, че води „съпротивата“ срещу Израел. Но предимството на Турция е, че не е Иран. Тя не плаши сунитските арабски правителства по същия екзистенциален начин. Тя не командва сектантски милиции в целия арабски свят. Не се стреми да изнася революционен модел на управление. Следователно критиките ѝ към Израел са по-лесни за толериране от арабските правителства, особено когато са съпътствани от икономическо сътрудничество и споразумения за отбрана.

Днешната среща на върха на НАТО ще драматизира двойната идентичност на Анкара. Турция ще бъде домакин на западния алианс, дори когато той разширява ролята си в Близкия изток, все по-скептичен към западните намерения. НАТО се нуждае от Турция заради географията, военния си капацитет и достъпа до критични региони. Черно море, Украйна, Кавказ, Сирия, Ирак, Източното Средиземноморие и Близкия изток се пресичат с турските интереси. Съединените щати и Европа може да са разочаровани от независимия курс на Анкара, но не могат да го игнорират.

Това дава на Турция сила за преговори. Тя може да използва ролята си в НАТО, за да си осигури отстъпки по отношение на обществените поръчки за отбрана, санкциите, политиката за Сирия и признаването на регионалните си интереси. Тя може да използва ролята си в Близкия изток, за да се представи на Запада като мост към мюсюлманския свят. И може да използва връзките си с Персийския залив, за да засили икономическата и военната си автономия. Това е логиката на турската грандиозна стратегия: не обвързване с един-единствен блок, а стратегическа мобилност между няколко блока.

Има обаче сериозни ограничения. Турската икономика остава уязвима към инфлация, валутен натиск и зависимост от външно финансиране. Вътрешната ѝ политика е все по-авторитарна, създавайки напрежение с демократичната идентичност на Запада. Кюрдският проблем продължава да оформя политиките ѝ в Сирия и Ирак и усложнява отношенията ѝ с Вашингтон. Арабските държави може да приветстват Турция като партньор, но ще се съпротивляват на всеки намек за неоосманско попечителство. Иран, макар и отслабен, не е без значение и ще се стреми да попречи на Турция да се превърне в доминираща неарабска сила в региона. Израел също ще гледа с подозрение на турския активизъм, особено ако Анкара се стреми към роля в следвоенната политика на Газа или палестинската политика.

Следователно Турция трябва да практикува сдържаност, ако иска да консолидира своите постижения. Най-голямата ѝ възможност не се крие в господството, а в увереността. Тя трябва да се представи като доставчик на сигурност, търговия и дипломатически баланс, а не като лидер на мюсюлманския свят. Тя трябва да задълбочи сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост със страните от Персийския залив, без да го превръща в антиирански кръстоносен поход.

За Съединените щати урокът е също толкова ясен. Вашингтон трябва да спре да третира Турция като непокорен подчинен и да започне да я третира като автономна регионална сила, чието сътрудничество е от съществено значение. Американската политика спрямо Анкара твърде често редува раздразнение и пренебрежение. Този подход вече не е устойчив. Близкият изток след войната с Иран ще изисква регионално балансиране, а не само американско командване. Турция може да помогне за сдържане на иранския авантюризъм, да успокои Персийския залив, да смекчи последиците от прекомерното влияние на Израел и да осигури на НАТО стратегическа дълбочина в няколко театра на военните действия.

Съединените щати не винаги ще харесват изборите на Турция. Анкара ще продължи да преследва собствените си интереси, понякога в противоречие с предпочитанията на Вашингтон. Но това важи за почти всеки важен регионален играч. Въпросът не е дали Турция е напълно в съответствие със Съединените щати. Въпросът е дали Съединените щати могат да оформят регионален ред без Турция. Отговорът е „не“.

Моментът на Турция е настъпил не защото е решила всичките си проблеми, а защото провалите на другите са разширили нейното пространство. Задачата сега е да се превърне това пространство в трайно влияние. Ако Анкара успее, следващият близкоизточен ред няма да бъде изграден около съпротивата на Иран, военното превъзходство на Израел или едностранното първенство на Америка. Той ще бъде изграден около по-сложен баланс, в който Турция играе централна роля.