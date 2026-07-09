Шакира и Мадона ще пеят на почивката на световния финал

Чадона, Шакирна и Джъстин Бийбър за звездите от музикалното шоу на полувремето на финалния мач. В 11-минутното шоу ще участват също Бърна Бой (Burna Boy), Густаво Дудамел и хорът PS22, както и групата Coldplay, чийто фронтмен Крис Мартин е един от организаторите. На събитието ще се появят и герои от детските телевизионни предавания „Улица Сезам" и „Мъпет Шоу", предадоха световните агенции.

„Световното първенство по футбол обединява света както нищо друго. Благодарен съм, че участвам в това шоу, и съм още по-благодарен за това, че то вече помага за разширяването на достъпа до образование за децата по целия свят", призна Бийбър.

Шоуто на полувремето на финала на мондиал 2026 ще се проведе в подкрепа на фонда FIFA Global Citizen Education, който събира средства за подобряване на достъпа до образование и футбол за деца по целия свят.

Финалът на световното първенство ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ.