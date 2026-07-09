Днес повече слънце, но следобед отново дъжд

След преминаването на атмосферният фронт през страната, времето постепенно ще се стабилизира. В много райони небето ще стане предимно ясно. В южните и източните части на страната ще се задържи с повече облаци, а на отделни места все още ще превалява следобед краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен от северозапад,

като ще допринася за притока на по-хладен въздух. Следобед отново ще се развиват купесто-дъждовни облаци.

През деня в четвъртък, в по-голямата част от Западна и Централна Северна България ще преобладава слънчево време. Следобед обаче, под влияние на дневното затопляне, ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

Северозападният вятър постепенно ще отслабва, а в Източна България ще се ориентира от североизток и ще остане слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°C, което ще направи деня приятен в районите без валежи.

В София слънчево

В столицата денят ще започне със слънчево време и разкъсана облачност. Следобед е възможно временно увеличение на облаците, но вероятността за валеж остава сравнително малка. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималната температура ще достигне около 26°C, създавайки комфортни условия за дейности на открито.

По Черноморието облаци следобед

По крайбрежието облачността ще бъде по-често значителна, особено през втората половина на деня. На много места ще се развиват гръмотевични бури, от които ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, а максималните температури ще останат между 26° и 27°C. Морската вода е приятно топла – около 24–25°C, а вълнението ще бъде слабо – около 1–2 бала, което ще позволява къпане в часовете без валежи.

В планините слънце, после дъжд

Преди обяд времето в планинските райони ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Южна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 19°C на 1200 метра и около 11°C на 2000 метра, което ще създаде добри условия за планински туризъм през първата половина на деня.