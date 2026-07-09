В планините е мъгливо, духа северен вятър

Условията за туризъм във високите части - над 1800 м надморска височина, на Витоша, Рила и Стара планина са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Времето там е мъгливо, духа умерен до силен северен вятър. В ниските части на планините също е ветровито.

Планинските спасители са оказали вчера помощ на турист, който е бил със счупен глезен вследствие на подхлъзване, добавиха от службата. Инцидентът е станал под връх Вихрен в местността "Казана". Пострадалият е транспортиран с хеликоптер до Банско, откъдето с линейка е откаран до болница в Разлог.

Според прогнозата за времето над масивите в Южна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 19°C на 1200 метра и около 11°C на 2000 метра. (БТА)