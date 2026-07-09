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Наградите "Еми" 2026: "Пит" с 25 номинации, "Хитринки" с 24

Кои актьори и продукции са вън от телевизионната надпревара?

09.07.2026 | 10:45 ч. Обновена: 09.07.2026 | 10:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Американската медицинска драма "Пит" ("The Pitt") и комедията "Хитринки" ("Hacks") водят номинациите за тазгодишните награди "Еми" (Emmy) - най-желаните телевизионни отличия в Америка.

"Пит" има общо 25 номинации, а веднага след него се нарежда финалният сезон на "Хитринки" с 24.

Сред британските звезди в надпреварата е Матю Рис - единственият актьор, номиниран в две категории за главна роля. Той е отличен за участието си в "Заливът на вдовицата" ("Widow's Bay") и "Звярът в мен" ("The Beast In Me"). Номинации получават и неговите сънародници Риз Ахмед за "Стръв" ("Bait"), Кери Мълиган за "Вражда" ("Beef"), Гари Олдман за "Куци коне" ("Slow Horses") и Руфъс Сюъл за "Дипломатката" ("The Diplomat").

В списъка за най-добра драма на 78-ите награди "Еми" обаче няма място за финалните сезони на хитовите сериали "Странни неща" ("Stranger Things") и "Еуфория" ("Euphoria"). Седемте номинации на "Странни неща" са изцяло в техническите категории, докато Зендея е единственият член на звездния актьорски състав на "Еуфория", който попада сред основните актьорски номинации.

Друг хит, който току-що стигна до своя край - "Мечката" ("The Bear"), влезе в списъка за най-добра комедия, но звездата му Джереми Алън Уайт остана извън номинациите, въпреки че през 2024 и 2025 г. спечели "Еми" за най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал.

Победителите ще бъдат обявени на церемония в Лос Анджелис на 14 септември.

Най-много номинации тази година има "Пит" - общо 25. Веднага след него се нарежда "Хитринки" с 24, следван от "Заливът на вдовицата" с 19, "Плурибус" ("Pluribus") с 18, "Разпра" с 16 и "DTF Сейнт Луис" ("DTF St Louis") с 13.

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Вижте всички номинирани в ключовите категории на наградите "Еми"

Драматичен сериал

  • "Дипломатката" (Netflix)
  • "Позлатената епоха" ("The Gilded Age") (HBO Max)
  • "Рицар от Седемте кралства" ("A Knight Of The Seven Kingdoms") (HBO Max)
  • "Рай" ("Paradise") (Hulu)
  • "Пит" (HBO Max)
  • "Плурибус" (Apple TV)
  • "Куци коне" (Apple TV)
  • "Твоите приятели и съседи" ("Your Friends & Neighbors") (Apple TV)

Комедиен сериал

  • "Основно училище Абът" ("Abbott Elementary") (ABC)
  • "Мечката" (FX/Hulu)
  • "Хитринки" (HBO Max)
  • "Марго има парични проблеми" ("Margo's Got Money Troubles") (Apple TV)
  • "Никой не иска това" ("Nobody Wants This") (Netflix)
  • "Само убийства в сградата" ("Only Murders In The Building") (Hulu)
  • "Свиване" ("Shrinking") (Apple TV)
  • "Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Лимитиран или антологичен сериал

  • "Всичко е по нейна вина" ("All Her Fault") (Peacock)
  • "Звярът в мен" (Netflix)
  • "Вражда" (Netflix)
  • "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" ("Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette") (FX/Hulu)

Актьор в главна роля в драматичен сериал

  • Стърлинг К. Браун - "Рай" (Hulu)
  • Гари Олдман - "Куци коне" (Apple TV)
  • Марк Ръфало - "Задача" ("Task") (HBO Max)
  • Руфъс Сюъл - "Дипломатката" (Netflix)
  • Ноа Уайли - "Пит" (HBO Max)

Актриса в главна роля в драматичен сериал

  • Кари Куун - "Позлатената епоха" (HBO Max)
  • Чейс Инфинити - "Заветите" ("The Testaments") (Hulu)
  • Кери Ръсел - "Дипломатката" (Netflix)
  • Риа Сийхорн - "Плурибус" (Apple TV)
  • Зендая - "Еуфория" (HBO Max)

Актьор в главна роля в комедиен сериал

  • Яя Абдул-Матийн II - "Wonder Man" (Disney+)
  • Стив Карел - "Петелът" ("Rooster") (HBO Max)
  • Матю Рис - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
  • Джейсън Сийгъл - "Свиване" (Apple TV)
  • Мартин Шорт - "Само убийства в сградата" (Hulu)

Актриса в главна роля в комедиен сериал

  • Куинта Брънсън - "Основно училище Абът" (ABC)
  • Айо Едебири - "Мечката" (FX/Hulu)
  • Ел Фанинг - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
  • Лиса Кудроу - "Завръщането" ("The Comeback") (HBO Max)
  • Джийн Смарт - "Хитринки" (HBO Max)

Актьор в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм

  • Риз Ахмед - "Стръв" (Prime Video)
  • Джейсън Бейтман - "Черният заек" ("Black Rabbit") (Netflix)
  • Чарли Хънам - "Чудовище: историята на Ед Гийн" ("Monster: The Ed Gein Story") (Netflix)
  • Оскар Айзък - "Вражда" (Netflix)
  • Матю Рис - "Звярът в мен" (Netflix)

Актриса в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм

  • Клеър Дейнс - "Звярът в мен" (Netflix)
  • Сали Фийлд - "Забележително умни създания" ("Remarkably Bright Creatures") (Netflix)
  • Кери Мълиган - "Вражда" (Netflix)
  • Сара Пиджън - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)
  • Сара Снук - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)

Поддържащ актьор в драматичен сериал

  • Патрик Бол - "Пит" (HBO Max)
  • Били Кръдъп - "Сутрешното шоу" ("The Morning Show") (Apple TV)
  • Шон Хатоси - "Пит" (HBO Max)
  • Геран Хауъл - "Пит" (HBO Max)
  • Джак Лоудън - "Куци коне" (Apple TV)
  • Том Пелфри - "Задача" (HBO Max)
  • Карлос-Мануел Весга - "Плурибус" (Apple TV)

Поддържаща актриса в драматичен сериал

  • Тейлър Диърдън - "Пит" (HBO Max)
  • Фиона Дуриф - "Пит" (HBO Max)
  • Алисън Джани - "Дипломатката" (Netflix)
  • Катрин ЛаНаса - "Пит" (HBO Max)
  • Сепиде Моафи - "Пит" (HBO Max)
  • Джулиан Никълсън - "Рай" (Hulu)
  • Каролина Видра - "Плурибус" (Apple TV)

Поддържащ актьор в комедиен сериал

  • Колман Доминго - "Четирите сезона" ("The Four Seasons") (Netflix)
  • Пол У. Даунс - "Хитринки" (HBO Max)
  • Харисън Форд - "Свиване" (Apple TV)
  • Ник Оферман - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
  • Стивън Рут - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
  • Майкъл Юри - "Свиване" (Apple TV)
  • Тайлър Джеймс Уилямс - "Основно училище Абът" (ABC)

Поддържаща актриса в комедиен сериал

  • Дейл Дики - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
  • Хана Айнбиндер - "Хитринки" (HBO Max)
  • Джанел Джеймс - "Основно училище Абът" (ABC)
  • Кейт О'Флин - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
  • Мишел Пфайфър - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
  • Меган Сталтър - "Хитринки" (HBO Max)
  • Джесика Уилямс - "Свиване" (Apple TV)

Поддържащ актьор в лимитиран или антологичен сериал или филм

  • Джейсън Бейтман - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • Ричард Гад - "Половин човек" ("Half Man") (HBO Max)
  • Дейвид Харбър - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • Ричард Дженкинс - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • Чарлс Мелтън - "Вражда" (Netflix)
  • Ник Оферман - "Смърт от мълния" ("Death By Lightning") (Netflix)

Поддържаща актриса в лимитиран или антологичен сериал или филм

  • Линда Карделини - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • Дакота Фанинг - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)
  • Лори Меткалф - "Чудовище: историята на Ед Гийн" (Netflix)
  • Джой Сънди - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
  • Юн Ю-джунг - "Вражда" (Netflix)
  • Констанс Зимър - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)

Състезателно риалити предаване

  • "Танцуващи със звездите" ("Dancing With the Stars") (ABC)
  • "Драг надпреварата на РуПол" ("RuPaul's Drag Race") (MTV)
  • "Сървайвър" ("Survivor") (CBS)
  • "Топ шеф" ("Top Chef") (Bravo)
  • "Предателите" ("The Traitors") (Peacock)

Вариететен сериал

  • "Всекидневното шоу" ("The Daily Show") (Comedy Central)
  • "Вечерното шоу на Джими Кимъл" ("Jimmy Kimmel Live") (ABC)
  • "Миналата седмица тази вечер с Джон Оливър" ("Last Week Tonight With John Oliver") (HBO Max)
  • "Вечерното шоу на Стивън Колбер" ("The Late Show with Stephen Colbert") (CBS)
  • "Събота вечер на живо" ("Saturday Night Live") (NBC)

Телевизионен филм

  • "Държавни глави" ("Heads Of State") (Prime Video)
  • "Липсваш ми, обичам те" ("Miss You, Love You") (HBO Max)
  • "Хората, които срещаме на ваканция" ("People We Meet On Vacation") (Netflix)
  • "Забележително умни създания" (Netflix)
  • "Джак Райън на Том Кланси: Призрачна война" ("Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War") (Prime Video)
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