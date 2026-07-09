Наградите "Еми" 2026: "Пит" с 25 номинации, "Хитринки" с 24

Американската медицинска драма "Пит" ("The Pitt") и комедията "Хитринки" ("Hacks") водят номинациите за тазгодишните награди "Еми" (Emmy) - най-желаните телевизионни отличия в Америка.

"Пит" има общо 25 номинации, а веднага след него се нарежда финалният сезон на "Хитринки" с 24.

Сред британските звезди в надпреварата е Матю Рис - единственият актьор, номиниран в две категории за главна роля. Той е отличен за участието си в "Заливът на вдовицата" ("Widow's Bay") и "Звярът в мен" ("The Beast In Me"). Номинации получават и неговите сънародници Риз Ахмед за "Стръв" ("Bait"), Кери Мълиган за "Вражда" ("Beef"), Гари Олдман за "Куци коне" ("Slow Horses") и Руфъс Сюъл за "Дипломатката" ("The Diplomat").

В списъка за най-добра драма на 78-ите награди "Еми" обаче няма място за финалните сезони на хитовите сериали "Странни неща" ("Stranger Things") и "Еуфория" ("Euphoria"). Седемте номинации на "Странни неща" са изцяло в техническите категории, докато Зендея е единственият член на звездния актьорски състав на "Еуфория", който попада сред основните актьорски номинации.

Друг хит, който току-що стигна до своя край - "Мечката" ("The Bear"), влезе в списъка за най-добра комедия, но звездата му Джереми Алън Уайт остана извън номинациите, въпреки че през 2024 и 2025 г. спечели "Еми" за най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал.

Победителите ще бъдат обявени на церемония в Лос Анджелис на 14 септември.

Най-много номинации тази година има "Пит" - общо 25. Веднага след него се нарежда "Хитринки" с 24, следван от "Заливът на вдовицата" с 19, "Плурибус" ("Pluribus") с 18, "Разпра" с 16 и "DTF Сейнт Луис" ("DTF St Louis") с 13.

Вижте всички номинирани в ключовите категории на наградите "Еми"

Драматичен сериал

"Дипломатката" (Netflix)

"Позлатената епоха" ("The Gilded Age") (HBO Max)

"Рицар от Седемте кралства" ("A Knight Of The Seven Kingdoms") (HBO Max)

"Рай" ("Paradise") (Hulu)

"Пит" (HBO Max)

"Плурибус" (Apple TV)

"Куци коне" (Apple TV)

"Твоите приятели и съседи" ("Your Friends & Neighbors") (Apple TV)

Комедиен сериал

"Основно училище Абът" ("Abbott Elementary") (ABC)

"Мечката" (FX/Hulu)

"Хитринки" (HBO Max)

"Марго има парични проблеми" ("Margo's Got Money Troubles") (Apple TV)

"Никой не иска това" ("Nobody Wants This") (Netflix)

"Само убийства в сградата" ("Only Murders In The Building") (Hulu)

"Свиване" ("Shrinking") (Apple TV)

"Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Лимитиран или антологичен сериал

"Всичко е по нейна вина" ("All Her Fault") (Peacock)

"Звярът в мен" (Netflix)

"Вражда" (Netflix)

"DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

"Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" ("Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette") (FX/Hulu)

Актьор в главна роля в драматичен сериал

Стърлинг К. Браун - "Рай" (Hulu)

Гари Олдман - "Куци коне" (Apple TV)

Марк Ръфало - "Задача" ("Task") (HBO Max)

Руфъс Сюъл - "Дипломатката" (Netflix)

Ноа Уайли - "Пит" (HBO Max)

Актриса в главна роля в драматичен сериал

Кари Куун - "Позлатената епоха" (HBO Max)

Чейс Инфинити - "Заветите" ("The Testaments") (Hulu)

Кери Ръсел - "Дипломатката" (Netflix)

Риа Сийхорн - "Плурибус" (Apple TV)

Зендая - "Еуфория" (HBO Max)

Актьор в главна роля в комедиен сериал

Яя Абдул-Матийн II - "Wonder Man" (Disney+)

Стив Карел - "Петелът" ("Rooster") (HBO Max)

Матю Рис - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Джейсън Сийгъл - "Свиване" (Apple TV)

Мартин Шорт - "Само убийства в сградата" (Hulu)

Актриса в главна роля в комедиен сериал

Куинта Брънсън - "Основно училище Абът" (ABC)

Айо Едебири - "Мечката" (FX/Hulu)

Ел Фанинг - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)

Лиса Кудроу - "Завръщането" ("The Comeback") (HBO Max)

Джийн Смарт - "Хитринки" (HBO Max)

Актьор в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм

Риз Ахмед - "Стръв" (Prime Video)

Джейсън Бейтман - "Черният заек" ("Black Rabbit") (Netflix)

Чарли Хънам - "Чудовище: историята на Ед Гийн" ("Monster: The Ed Gein Story") (Netflix)

Оскар Айзък - "Вражда" (Netflix)

Матю Рис - "Звярът в мен" (Netflix)

Актриса в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм

Клеър Дейнс - "Звярът в мен" (Netflix)

Сали Фийлд - "Забележително умни създания" ("Remarkably Bright Creatures") (Netflix)

Кери Мълиган - "Вражда" (Netflix)

Сара Пиджън - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)

Сара Снук - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)

Поддържащ актьор в драматичен сериал

Патрик Бол - "Пит" (HBO Max)

Били Кръдъп - "Сутрешното шоу" ("The Morning Show") (Apple TV)

Шон Хатоси - "Пит" (HBO Max)

Геран Хауъл - "Пит" (HBO Max)

Джак Лоудън - "Куци коне" (Apple TV)

Том Пелфри - "Задача" (HBO Max)

Карлос-Мануел Весга - "Плурибус" (Apple TV)

Поддържаща актриса в драматичен сериал

Тейлър Диърдън - "Пит" (HBO Max)

Фиона Дуриф - "Пит" (HBO Max)

Алисън Джани - "Дипломатката" (Netflix)

Катрин ЛаНаса - "Пит" (HBO Max)

Сепиде Моафи - "Пит" (HBO Max)

Джулиан Никълсън - "Рай" (Hulu)

Каролина Видра - "Плурибус" (Apple TV)

Поддържащ актьор в комедиен сериал

Колман Доминго - "Четирите сезона" ("The Four Seasons") (Netflix)

Пол У. Даунс - "Хитринки" (HBO Max)

Харисън Форд - "Свиване" (Apple TV)

Ник Оферман - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)

Стивън Рут - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Майкъл Юри - "Свиване" (Apple TV)

Тайлър Джеймс Уилямс - "Основно училище Абът" (ABC)

Поддържаща актриса в комедиен сериал

Дейл Дики - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Хана Айнбиндер - "Хитринки" (HBO Max)

Джанел Джеймс - "Основно училище Абът" (ABC)

Кейт О'Флин - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)

Мишел Пфайфър - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)

Меган Сталтър - "Хитринки" (HBO Max)

Джесика Уилямс - "Свиване" (Apple TV)

Поддържащ актьор в лимитиран или антологичен сериал или филм

Джейсън Бейтман - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

Ричард Гад - "Половин човек" ("Half Man") (HBO Max)

Дейвид Харбър - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

Ричард Дженкинс - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

Чарлс Мелтън - "Вражда" (Netflix)

Ник Оферман - "Смърт от мълния" ("Death By Lightning") (Netflix)

Поддържаща актриса в лимитиран или антологичен сериал или филм

Линда Карделини - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

Дакота Фанинг - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)

Лори Меткалф - "Чудовище: историята на Ед Гийн" (Netflix)

Джой Сънди - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)

Юн Ю-джунг - "Вражда" (Netflix)

Констанс Зимър - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)

Състезателно риалити предаване

"Танцуващи със звездите" ("Dancing With the Stars") (ABC)

"Драг надпреварата на РуПол" ("RuPaul's Drag Race") (MTV)

"Сървайвър" ("Survivor") (CBS)

"Топ шеф" ("Top Chef") (Bravo)

"Предателите" ("The Traitors") (Peacock)

Вариететен сериал

"Всекидневното шоу" ("The Daily Show") (Comedy Central)

"Вечерното шоу на Джими Кимъл" ("Jimmy Kimmel Live") (ABC)

"Миналата седмица тази вечер с Джон Оливър" ("Last Week Tonight With John Oliver") (HBO Max)

"Вечерното шоу на Стивън Колбер" ("The Late Show with Stephen Colbert") (CBS)

"Събота вечер на живо" ("Saturday Night Live") (NBC)

Телевизионен филм

"Държавни глави" ("Heads Of State") (Prime Video)

"Липсваш ми, обичам те" ("Miss You, Love You") (HBO Max)

"Хората, които срещаме на ваканция" ("People We Meet On Vacation") (Netflix)

"Забележително умни създания" (Netflix)

"Джак Райън на Том Кланси: Призрачна война" ("Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War") (Prime Video)