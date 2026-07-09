Наградите "Еми" 2026: "Пит" с 25 номинации, "Хитринки" с 24

Американската медицинска драма "Пит" ("The Pitt") и комедията "Хитринки" ("Hacks") водят номинациите за тазгодишните награди "Еми" (Emmy) - най-желаните телевизионни отличия в Америка.
"Пит" има общо 25 номинации, а веднага след него се нарежда финалният сезон на "Хитринки" с 24.
Сред британските звезди в надпреварата е Матю Рис - единственият актьор, номиниран в две категории за главна роля. Той е отличен за участието си в "Заливът на вдовицата" ("Widow's Bay") и "Звярът в мен" ("The Beast In Me"). Номинации получават и неговите сънародници Риз Ахмед за "Стръв" ("Bait"), Кери Мълиган за "Вражда" ("Beef"), Гари Олдман за "Куци коне" ("Slow Horses") и Руфъс Сюъл за "Дипломатката" ("The Diplomat").
В списъка за най-добра драма на 78-ите награди "Еми" обаче няма място за финалните сезони на хитовите сериали "Странни неща" ("Stranger Things") и "Еуфория" ("Euphoria"). Седемте номинации на "Странни неща" са изцяло в техническите категории, докато Зендея е единственият член на звездния актьорски състав на "Еуфория", който попада сред основните актьорски номинации.
Друг хит, който току-що стигна до своя край - "Мечката" ("The Bear"), влезе в списъка за най-добра комедия, но звездата му Джереми Алън Уайт остана извън номинациите, въпреки че през 2024 и 2025 г. спечели "Еми" за най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал.
Победителите ще бъдат обявени на церемония в Лос Анджелис на 14 септември.
Най-много номинации тази година има "Пит" - общо 25. Веднага след него се нарежда "Хитринки" с 24, следван от "Заливът на вдовицата" с 19, "Плурибус" ("Pluribus") с 18, "Разпра" с 16 и "DTF Сейнт Луис" ("DTF St Louis") с 13.
Вижте всички номинирани в ключовите категории на наградите "Еми"
Драматичен сериал
- "Дипломатката" (Netflix)
- "Позлатената епоха" ("The Gilded Age") (HBO Max)
- "Рицар от Седемте кралства" ("A Knight Of The Seven Kingdoms") (HBO Max)
- "Рай" ("Paradise") (Hulu)
- "Пит" (HBO Max)
- "Плурибус" (Apple TV)
- "Куци коне" (Apple TV)
- "Твоите приятели и съседи" ("Your Friends & Neighbors") (Apple TV)
Комедиен сериал
- "Основно училище Абът" ("Abbott Elementary") (ABC)
- "Мечката" (FX/Hulu)
- "Хитринки" (HBO Max)
- "Марго има парични проблеми" ("Margo's Got Money Troubles") (Apple TV)
- "Никой не иска това" ("Nobody Wants This") (Netflix)
- "Само убийства в сградата" ("Only Murders In The Building") (Hulu)
- "Свиване" ("Shrinking") (Apple TV)
- "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
Лимитиран или антологичен сериал
- "Всичко е по нейна вина" ("All Her Fault") (Peacock)
- "Звярът в мен" (Netflix)
- "Вражда" (Netflix)
- "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" ("Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette") (FX/Hulu)
Актьор в главна роля в драматичен сериал
- Стърлинг К. Браун - "Рай" (Hulu)
- Гари Олдман - "Куци коне" (Apple TV)
- Марк Ръфало - "Задача" ("Task") (HBO Max)
- Руфъс Сюъл - "Дипломатката" (Netflix)
- Ноа Уайли - "Пит" (HBO Max)
Актриса в главна роля в драматичен сериал
- Кари Куун - "Позлатената епоха" (HBO Max)
- Чейс Инфинити - "Заветите" ("The Testaments") (Hulu)
- Кери Ръсел - "Дипломатката" (Netflix)
- Риа Сийхорн - "Плурибус" (Apple TV)
- Зендая - "Еуфория" (HBO Max)
Актьор в главна роля в комедиен сериал
- Яя Абдул-Матийн II - "Wonder Man" (Disney+)
- Стив Карел - "Петелът" ("Rooster") (HBO Max)
- Матю Рис - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
- Джейсън Сийгъл - "Свиване" (Apple TV)
- Мартин Шорт - "Само убийства в сградата" (Hulu)
Актриса в главна роля в комедиен сериал
- Куинта Брънсън - "Основно училище Абът" (ABC)
- Айо Едебири - "Мечката" (FX/Hulu)
- Ел Фанинг - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
- Лиса Кудроу - "Завръщането" ("The Comeback") (HBO Max)
- Джийн Смарт - "Хитринки" (HBO Max)
Актьор в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм
- Риз Ахмед - "Стръв" (Prime Video)
- Джейсън Бейтман - "Черният заек" ("Black Rabbit") (Netflix)
- Чарли Хънам - "Чудовище: историята на Ед Гийн" ("Monster: The Ed Gein Story") (Netflix)
- Оскар Айзък - "Вражда" (Netflix)
- Матю Рис - "Звярът в мен" (Netflix)
Актриса в главна роля в лимитиран или антологичен сериал или филм
- Клеър Дейнс - "Звярът в мен" (Netflix)
- Сали Фийлд - "Забележително умни създания" ("Remarkably Bright Creatures") (Netflix)
- Кери Мълиган - "Вражда" (Netflix)
- Сара Пиджън - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)
- Сара Снук - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)
Поддържащ актьор в драматичен сериал
- Патрик Бол - "Пит" (HBO Max)
- Били Кръдъп - "Сутрешното шоу" ("The Morning Show") (Apple TV)
- Шон Хатоси - "Пит" (HBO Max)
- Геран Хауъл - "Пит" (HBO Max)
- Джак Лоудън - "Куци коне" (Apple TV)
- Том Пелфри - "Задача" (HBO Max)
- Карлос-Мануел Весга - "Плурибус" (Apple TV)
Поддържаща актриса в драматичен сериал
- Тейлър Диърдън - "Пит" (HBO Max)
- Фиона Дуриф - "Пит" (HBO Max)
- Алисън Джани - "Дипломатката" (Netflix)
- Катрин ЛаНаса - "Пит" (HBO Max)
- Сепиде Моафи - "Пит" (HBO Max)
- Джулиан Никълсън - "Рай" (Hulu)
- Каролина Видра - "Плурибус" (Apple TV)
Поддържащ актьор в комедиен сериал
- Колман Доминго - "Четирите сезона" ("The Four Seasons") (Netflix)
- Пол У. Даунс - "Хитринки" (HBO Max)
- Харисън Форд - "Свиване" (Apple TV)
- Ник Оферман - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
- Стивън Рут - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
- Майкъл Юри - "Свиване" (Apple TV)
- Тайлър Джеймс Уилямс - "Основно училище Абът" (ABC)
Поддържаща актриса в комедиен сериал
- Дейл Дики - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
- Хана Айнбиндер - "Хитринки" (HBO Max)
- Джанел Джеймс - "Основно училище Абът" (ABC)
- Кейт О'Флин - "Заливът на вдовицата" (Apple TV)
- Мишел Пфайфър - "Марго има парични проблеми" (Apple TV)
- Меган Сталтър - "Хитринки" (HBO Max)
- Джесика Уилямс - "Свиване" (Apple TV)
Поддържащ актьор в лимитиран или антологичен сериал или филм
- Джейсън Бейтман - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- Ричард Гад - "Половин човек" ("Half Man") (HBO Max)
- Дейвид Харбър - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- Ричард Дженкинс - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- Чарлс Мелтън - "Вражда" (Netflix)
- Ник Оферман - "Смърт от мълния" ("Death By Lightning") (Netflix)
Поддържаща актриса в лимитиран или антологичен сериал или филм
- Линда Карделини - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- Дакота Фанинг - "Всичко е по нейна вина" (Peacock)
- Лори Меткалф - "Чудовище: историята на Ед Гийн" (Netflix)
- Джой Сънди - "DTF Сейнт Луис" (HBO Max)
- Юн Ю-джунг - "Вражда" (Netflix)
- Констанс Зимър - "Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет" (FX/Hulu)
Състезателно риалити предаване
- "Танцуващи със звездите" ("Dancing With the Stars") (ABC)
- "Драг надпреварата на РуПол" ("RuPaul's Drag Race") (MTV)
- "Сървайвър" ("Survivor") (CBS)
- "Топ шеф" ("Top Chef") (Bravo)
- "Предателите" ("The Traitors") (Peacock)
Вариететен сериал
- "Всекидневното шоу" ("The Daily Show") (Comedy Central)
- "Вечерното шоу на Джими Кимъл" ("Jimmy Kimmel Live") (ABC)
- "Миналата седмица тази вечер с Джон Оливър" ("Last Week Tonight With John Oliver") (HBO Max)
- "Вечерното шоу на Стивън Колбер" ("The Late Show with Stephen Colbert") (CBS)
- "Събота вечер на живо" ("Saturday Night Live") (NBC)
Телевизионен филм
- "Държавни глави" ("Heads Of State") (Prime Video)
- "Липсваш ми, обичам те" ("Miss You, Love You") (HBO Max)
- "Хората, които срещаме на ваканция" ("People We Meet On Vacation") (Netflix)
- "Забележително умни създания" (Netflix)
- "Джак Райън на Том Кланси: Призрачна война" ("Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War") (Prime Video)