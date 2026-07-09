В Гърция глобиха българи за предизвикване на пожар по невнимание

В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщиха от полицията. Разследването е установило, че пожарът е възникнал в резултат на извършвана от тях дейност с електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната огънят не се е разпространил от вятъра, предаде кореспондентът на БНР.

След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж арестуваните се предават на прокуратурата.

За големия пожар в индустриалната зона на Солун Ореокастро в ареста е 76-годишен грък, който поради неизправност на автомобила си е предизвикал пожара.

От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 са в ареста за предизвикани пожарни огнища.

В района на град Аспропиргос в област Атика гори днес голям производствен обект, като осем от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция.

През последното денонощие са потушени 27 горски пожара.