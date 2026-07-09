САС отряза молбата на Евелин Банев - Брендо за предсрочно освобождаване

Тричленен състав на Апелативен съд – София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев - Брендо за условно предсрочно освобождаване.

Определението на САС е окончателно.

Евелин Банев, известен с прякора си Брендо, е една от най-знаковите и мистериозни фигури в българския и международния криминален преход. В медиите и от чуждестранните служби често е наричан "Кокаиновият крал" заради мащабните схеми за логистика и трафик на наркотици от Южна Америка към Западна Европа. В продължение на години Банев успешно убягваше на правосъдието, като бе обявен за международно издирване от Интерпол, докато през лятото на 2024 г. изненадващо се предаде сам пред Централния софийски затвор.

Преди да бъде затворен, Брендо имаше общо три влезли в сила присъди в три различни държави за наркотрафик и пране на пари - в Италия, в Румъния и в България.

След като се предаде през 2024 г., правният казус около Брендо се завъртя около искането му да излежи чуждестранните си присъди в България.

През април 2025 г. Софийският градски съд (СГС) се произнесе по молбата му за кумулиране (обединяване) на присъдите. Тъй като българското законодателство налага групиране на наказанията, съдът определи общо наказание от 10 години и половина затвор, което да покрие престъпленията му в трите държави.

Името на Брендо отново влезе в заглавията, след като бяха направени опити за неговото условно предсрочно освобождаване, провокирали сериозни трусове в администрацията на затворите, включително временното отстраняване на директора на Софийския затвор, внесъл предложението.

Съдът обаче отказа да го пусне предсрочно.