Студентите от НАТФИЗ протестират, искат оставката на ректора СНИМКИ

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Студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) излязоха днес отново на протест с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев след опити за лична среща с него. Протестът протече с шествие до Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на културата.

Студентите носеха плакати с призиви за смяна на ректора и за диалог. Младежите настояват за публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+“.

Протестиращите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на взимане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на академията.

Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти в академията. Тя ще се състои на 15 юли в Националния студентски дом.

(БТА)