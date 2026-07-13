Керемедчиев: Тръмп прехвърля проблема в Украйна на Европа

Външните министри на държавите от Европейския съюз заседават днес в Брюксел, като една от основните теми е 21-вият пакет от санкции срещу Русия.

България няма да наложи вето върху пакета, но ще изрази възражения срещу включването в санкционния списък на руския патриарх Кирил и собственика на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Трябва внимателно да наблюдаваме това, което премиерът Радев използва като реторика в периода, когато се обсъждаха санкциите. Той не използва думата "вето", коментира бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев в предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

Той припомни, че това не е първият случай, в който името на патриарх Кирил влиза и излиза от обсъжданите санкционни списъци.

Двете имена и големият въпрос за "Лукойл"

Според Керемедчиев вниманието не бива да се съсредоточава единствено върху две конкретни личности, тъй като новият пакет надгражда вече приетите 20 кръга санкции срещу Русия.

"В момента се вторачваме в две конкретни личности, но не поглеждаме целия пакет санкции, който надгражда тези 20 пакета санкции, които ЕС е наложил. По време на консултациите казахме нашите възражения, но днес България ще гласува "за" този 21-ви пакет санкции", посочи той.

По думите му е възможно Алекперов и патриарх Кирил да бъдат извадени от списъка, като резерви срещу включването на руския духовник има и Италия.

"И Италия има определени резерви относно включването на патриарх Кирил в санкционния списък. Сигурно ще бъдат извадени. По-важният въпрос е оцеляването на "Лукойл", защото това, което се договориха, като разменна монета, да няма санкции срещу г-н Алекперов, но България да може да купува, е сериозна стъпка", анализира Керемедчиев.

Бившият заместник-външен министър подчерта, че 21-вият пакет допълнително ограничава финансовите възможности на Русия да получава приходи, които могат да бъдат използвани за финансиране на военните действия.

"Двамата души в списъка са малка, незначителна част от общия санкционен пакет, който ще бъде гласуван днес", допълни той.

Нови възможности за санкции от Вашингтон

Керемедчиев коментира и подготвяните в САЩ мерки, които биха дали на президента Доналд Тръмп по-широки правомощия за налагане на икономически санкции.

По думите му покойният американски сенатор Линдзи Греъм е бил сред основните двигатели на законодателната инициатива, която трябва да премине през Конгреса и Сената и да "развърже ръцете на президента Тръмп да налага много по-силни санкции".

"В наложените санкции работеха против тези, които ги налагаха. Увеличаването на пакета, включването на САЩ, Великобритания, Канада - води до дългосрочен ефект върху руската икономика", заяви Керемедчиев.

Войната в Украйна и ролята на Европа

Според него на бойното поле няма сериозен напредък, но Русия и Украйна са увеличили ударите по гражданската инфраструктура.

"На бойното поле няма сериозен напредък, но двете враждуващи държави увеличиха ударите по цивилната инфраструктура. Тръмп прехвърля на Европа проблема в Украйна. Срещата в Анкара показа това. Все повече се чуват от руска страна изказвания, че Европа трябва да се съобразява", посочи бившият заместник-външен министър.

Той коментира и посещението на министър Иван Демерджиев в Съединените щати по покана на Марко Рубио. Керемедчиев припомни, че законът "Магнитски" е американски и дава на президента Тръмп правомощието да подписва т.нар. изпълнителна заповед.

По отношение на примирието между Иран и САЩ той заяви, че то е било "зашито с бели конци" и е постигнато прибързано.