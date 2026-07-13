Тръмп: САЩ ще охранява Ормузкия проток срещу заплащане

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната вече ще получава заплащане за охраната на Ормузкия проток, след като обяви, че Вашингтон ще "поеме контрола" над стратегическия морски маршрут.

"Ще станем пазител на протока", каза Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз". Той добави, че САЩ досега са охранявали Ормузкия проток "безвъзмездно", но занапред богатите държави ще възстановяват разходите за тази дейност.

"Ще получаваме заплащане за охраната му. Става дума за много пари, но ние просто искаме да ни бъдат възстановени разходите за всичко това, за излагането на нашите хора на риск", заяви американският президент.

Тръмп заяви, че Вашингтон "поема контрола" над Ормузкия проток, докато боевете около стратегическия морски маршрут заплашват да провалят усилията за трайно прекратяване на войната в Близкия изток.

Американският президент също разкритикува тактиката на иранските преговарящи, които по думите му настояват за промени в договореното след продължили с часове разговори предишния ден.