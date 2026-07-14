Издирват 68-годишния Крум Ефремов от село Долна Рибница

Областната дирекция на МВР в Благоевград издирва 68-годишния Крум Ефремов от село Долна Рибница, община Петрич. Мъжът е в неизвестност от 25 юни т.г., съобщиха от полицията.

По информация на ОДМВР – Благоевград Крум Ефремов е висок около 175 сантиметра, с кафяви очи, къса бяла коса и слабо телосложение. В деня, в който за последно е бил забелязан в село Долна Рибница, е бил облечен с черни дънки, сиво яке и гумени обувки.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за издирвания мъж, да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 0745 62 166 или в най-близкото районно управление на МВР.