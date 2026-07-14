Шишков: Северозападът беше подложен на геноцид, започваме да поправяме щетите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че стартира мащабна инициатива за възстановяване на инфраструктурата в страната, като първата стъпка е среща с кметовете от Северозападна България във връзка с основния ремонт на пътя II-11 между Видин и Оряхово. Той подчерта важността на съвместната работа с местната власт за преодоляване на натрупаните с години проблеми.

"Днес поканих кметовете на Видин, на Лом, на Вълчедръм, на Мизия и на Оряхово, защото започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България", каза министърът на срещата, на която бяха поканени и медиите.

Той поясни, че кметовете са поканени с две конкретни питания – дали са готови за сътрудничество и дали са съгласни да се завършат вече започнатите обществени поръчки, за да не се губи европейско финансиране.

На път II-11 ще се извърши основен ремонт, а благодарение на стартираното проектиране, държавата ще разполага с реални проекти за цялостна реконструкция на трасето, стана известно от думите на министъра. От ръководството на АПИ обясниха, че трасето е разделено на четири участъка - първият е с дължина приблизително 10 километра, вторият - 23 километра и половина, третият - 29 километра, а четвъртият - малко под 9 километра. Срокът за изпълнение е ноември 2028 г.

Министърът отправи критика към предишните управления, като определи състоянието на пътната мрежа в Северозападния регион като тежко. "Аз нарекох пътя за Видин "път на позора". Но този регион е управляван по позорен начин. Това почти граничи с геноцид, който, разбира се, вече ще бъде променен, заяви министър Шишков, цитиран от БТА.

Той обясни мотивите си защо настоящото правителство ще сключи договори по заварените обществени поръчки. Не можем да се съгласим, че когато искаме да развиваме законово инфраструктурата в България, начинът е да прекратяваме тези обществени поръчки, което не можем да си позволим да го направим, да върнем държавата в хаос следващите две години, а в конкретния случай да загубим и европейско финансиране, заяви министърът.

Министърът обясни и защо някои фирми са бавели строителството досега, като посочи, че държавата няма да се поддаде на натиск за допълнителни плащания. "Тези фирми със сигурност най-вероятно не строят, защото са чакали индексация на авансите си. Сега вече знаят, че няма да има индексация на аванса", категоричен беше Шишков.

Министърът обеща да разкрие следващата седмица договорите в сектора.

Д-р Цветан Ценков, кмет на Община Видин, приветства инициативата на Министерството за Северозападния регион. Кметът изрази подкрепа за бързото започване на ремонта на трасето и увери, че местната власт ще съдейства максимално за съкращаване на административните процедури. Пълно съдействие ще имат от общините към Министерство на регионалното развитие по отношение на ПУП-ове, на всички строителни процедури, които трябва да се извършват от общините, защото това време е доста закъсняло, каза Цеков.

Кметът на Община Оряхово Росен Добрев описа критичното състояние на държавната пътна мрежа на територията на общината и по-конкретно път II-11, като подчерта, че лошите пътища застрашават сигурността и достъпа на гражданите до спешна помощ. Относно споровете кои фирми ще изпълняват ремонтите, той заяви, че за хората по места името на фирмата няма значение, но настоя за ежедневен държавен контрол върху качеството. Кметът на Оряхово обърна внимание и на по-широкия контекст на европейската свързаност и необходимостта от изграждане на нови мостове над река Дунав.

Заместник-кметът на Община Лом Ирена Димова, посочи, че общината е водещ партньор по проекта и разясни финансовата рамка и механизма на проекта за интегрирани териториални инвестиции, чрез който ще се ремонтира път II-11. "През далечната 2023, 2024 г. заедно с партньори АПИ, Оряхово и Димово направихме концепция, в която установихме кой от пътищата има най-голяма нужда в Северозапада, и АПИ да стане наш партньор. Тогава установихме, че път II-11 е в най-лошо състояние и той влезе в концепцията“, разказа Димова. Тя съобщи, че проектът е на стойност 200 милиона лева. Димова допълни, че от тези средства делът, предназначен за Агенция „Пътна инфраструктура“ за път II-11, е по-голямата част от общия бюджет, около 120 милиона лева.

В отговор на въпрос министър Шишков даде подробности за напредъка по пътя Видин - Ботевград. За Лот 0 - след Видин, Шишков каза, че има недовършено проектиране. За следващите три лота - от Монтана до Ружинци, министърът отбеляза, че отпреди две години имат разрешение за строеж, но на обектите не се строи, допълвайки, че най-вероятно ще бъде намерен начин, по който ще се продължи строителството. За участъка от Монтана към Враца министърът каза, че е в етап проектиране и допълни, че е издал заповед към АПИ по най-бързия начин проектът да бъде завършен. За участъка със свлачищата - между Мездра и Ботевград, Шишков изтъкна, че трябва да се направи изменение на проекта, подробен устройствен план и да се направят съответните процедури.