Украйна удари руския "сенчест флот" – ще спре ли това военната машина на Москва?

Ударите по танкерите от руския "сенчест флот" в Азовско море имат за цел да отрежат Крим, към който Русия все по-трудно успява да доставя провизии по сухопътни маршрути. През последните няколко дни украинските въоръжени сили предприеха мащабна атака срещу Русия по море, нанасяйки удари по десетки кораби в Черно море. В потресаващи кадри, наскоро публикувани от Въоръжените сили на Украйна, се вижда как украински дронове-камикадзе атакуват бавно движещи се и уязвими руски танкери, пътуващи към Крим, пише за TNI журалистът Ставрос Атламазоглу.

Само в четвъртък Украинските сили за безпилотни системи, централизираното командване на дроновете в Киев, нанесоха удари по 14 руски кораба в Азовско море. Повечето от целите бяха танкери с бензин, пътуващи към Крим.

Украинският майор Робърт "Магяр" Бровди, командващ офицер на командването за дронове, обяви чрез Telegram, че през изминалата седмица украинските дронове са нанесли удари по 35 руски танкери за гориво, кораби за сухи товари и неуточнени специални кораби. Повечето от корабите са принадлежали на руския "сенчест флот" - флота от кораби с неясна собственост, които бързо сменят собствеността и националната си регистрация, за да заблудят усилията за налагане на санкции.

"Изглежда, че украинските сили са започнали нова фаза в кампанията си за изолиране на окупирания Крим, като нанасят удари по руски морски бензинови танкери", оцени Институтът за изследване на войната в най-новата си оперативна актуализация относно войната в Украйна.

Базираният във Вашингтон аналитичен център прецени, че намерението на украинските сили е да продължат отделянето на окупирания Крим от другите окупирани украински територии и от Русия.

Крим се сблъсква с продължаващ недостиг на гориво вече повече от месец.

На Украйна й бяха необходими само няколко седмици на непрекъснати удари с дълги обсеги срещу руските сухопътни комуникационни линии, за да се появи недостигът. А сега ситуацията само се влошава за руските сили, разположени на окупирания полуостров. Москва използва своя „сенчест флот“ от кораби, за да снабдява Крим.

Насочването на удари срещу товарни кораби и танкери в Черно море и Азовско море - вътрешното море, ограничено от окупираната от Русия южна Украйна, Крим и Краснодарския край в самата Русия е част от по-широка украинска стратегия за прекъсване на линиите за снабдяване, водещи към Крим. Украинските сили започнаха да прилагат тази стратегия чрез непрекъсната кампания от удари със среден и дълъг обсег срещу сухопътната линия за снабдяване, водеща към Крим от югоизточна Украйна и Керченския мост, който свързва полуострова с Русия.

В резултат на тези удари руските сили в Крим все повече разчитат на доставки по море. Неотдавнашните удари срещу „сенчестия флот“ на Москва в Азовско море са част от втората стъпка на украинската стратегия за лишаване на руския гарнизон в Крим от снабдяване.

"Засилващите се украински удари срещу руските танкери за превоз на гориво по море демонстрират нова фаза в способността на Украйна бързо да се адаптира към преминаването на Русия към морски транспорт на гориво и вероятно ще продължат да нарушават способността на Русия да поддържа логистиката и транспорта на гориво между Русия и окупирания Крим в усилията да се изолира полуостровът", пише ISW.

Крим е под руска окупация от 2014 г. Тогава руски подразделения за специални операции без отличителни знаци – т. нар. "малки зелени човечета" – тайно навлязоха на полуострова от Русия и бързо превзеха ключови военни и политически обекти, възползвайки се от хаоса след протестите на Евромайдана и падането на проруския президент Виктор Янукович, за да поемат бързо контрола.

Скоро след това пристигнаха и конвенционалните руски войски, а фалшив референдум даде на Москва претекст да анексира Крим.

Оттогава тази стратегическа територия служи като важен военен пункт за руските въоръжени сили. Руските войски навлязоха в континенталната част на Украйна от Крим през февруари 2022 г., в началото на инвазията.

Украинците ясно дадоха да се разбере, че Крим е в центъра на вниманието им с оглед на освобождаването му. Мащабна контраофанзива през лятото на 2023 г., целяща да достигне Крим, се провали. Но последните атаки срещу Крим и в околностите му сочат, че Киев не е изоставил плановете си по отношение на тази стратегическа територия.