Даниел Митов: Румен Радев стъпва накриво и като президент, и като премиер

На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията. Румен Радев предлага през цялото време на Европа капитулация, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов във връзка с позицията на премиера, изразена по-рано днес в Париж, че няма да бъдем част от "Коалицията на желаещите". Митов допълни, че тази позиция подкопава усилията за постигане на справедлив мир в Украйна и противоречи на ангажиментите на България в НАТО.

"Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, не допринасяш за мира, а само стимулираш агресора да продължава с агресията си, да я увеличи или изобщо да не сяда на масата за преговори. И това прави господин Радев в момента", каза Митов.

Според него от една страна Румен Радев е подкрепил решенията на срещата на върха на НАТО, включително за продължаване на военната, техническата и финансовата помощ за Украйна, но впоследствие отправя различни послания.

"Прави се приличен опит хем да участва в консенсуса на НАТО, хем да говори нещо на неговите избиратели тук, в България", заяви Митов.

Бившият външен министър предупреди, че подобно поведение може да доведе до изолация на българския министър-председател сред европейските партньори.

"Европейските лидери и лидерите на нашите съюзнически държави го гледат как се държи и лека-полека подобно поведение ще го постави в изолация или ще го лиши от сериозни съюзнически отношения с другите лидери в Европа. Още като президент, а сега и като премиер, Радев стъпва на една много погрешна хипотеза в международните отношения специално за войната в Украйна. А именно, че Русия неминуемо ще спечели тази война, а Западът трябва да се примири с това. Вече повече от четири години реалността го опровергава", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС.

По думите му българският национален интерес изисква сигурност в Черноморския регион, неприкосновеност на държавните граници и спазване на международното право.