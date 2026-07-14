Новата ракета FP-9 на Украйна променя баланса: Каква заплаха създава за Русия?

Украйнската балистична ракета с малък обсег FP-9 се приближи значително до оперативна служба, като частната отбранителна компания Fire Point посочи, че се очаква да започне летателни изпитания в близко бъдеще. Според представители на компанията, ракетата чака окончателно валидиране на двигателя, преди да влезе в тестовата си кампания, като бойните изпитания се очакват по-късно през 2026 г., ако разработката продължи по план. Програмата представлява едно от най-амбициозните усилия, предприети от украинската отбранителна промишленост от началото на пълномащабните военни действия през 2022 г., и е предназначена да осигури на въоръжените сили на страната местно произведена балистична ударна способност, способна да достигне стратегически цели дълбоко в руска територия, пише MWM.

Украйна започна войната с ограничен арсенал от съветски балистични ракети с малък обсег OTR-21, въпреки че той беше засилен през 2024 г. с доставката на тактически балистични ракети ATACMS от Съединените щати. Балистичната ракетна система е използвана успешно за неутрализиране на множество руски цели, като примери за това са унищожаването на пускови установки и радари от противовъздушните отбранителни системи С-400, унищожаването на други радарни системи, неутрализирането на руските пускови установки за балистични ракети "Искандер-М" и унищожаването на ценни бойни самолети на техните писти. Въпреки това ATACMS е ограничена от обхвата си от 300 километра и от недостатъчните доставки от Съединените щати, които произвеждат ракетите за собствените си сили и за множество клиенти по целия свят.

FP-9 е представена като най-голямата балистична ракета, разработена досега от Fire Point,

компанията, вече известна с производството на крилата ракета FP-5 Flamingo и семейство дронове с голям обсег, които са били използвани широко срещу инфраструктура и други цели в международно призната руска територия. Публично публикуваните спецификации показват, че ракетата е предназначена да носи 800-килограмова бойна глава на обсег от приблизително 850 километра, поставяйки Москва, Санкт Петербург, големи военни щабове, логистични центрове и енергийна инфраструктура в обсег от местата за изстрелване в контролираната от Украйна територия. Fire Point също така заяви, че ракетата е проектирана за висока крайна скорост и относително висока точност, като докладваните вероятни стойности на кръгова грешка са приблизително 20 метра.

Въпреки че руските възможности за противовъздушна отбрана срещу атаки от голям брой нискобюджетни дронове остават ограничени, както се вижда от многократните атаки на украински дронове срещу жилищни блокове в Москва, възможностите за балистична противоракетна отбрана остават водещи в света. Многослойната противобалистична ракетна мрежа на страната включва висококачествени системи А-135 и А-235, специализирани в прихващане на междуконтинентални атаки, като С-500, С-400, С-300В4 и С-300ВМ осигуряват по-ниски нива на отбрана със собствени високотехнологични противоракетни възможности. Сателитните снимки в края на юни разкриха изграждането на нов пръстен от позиции за противовъздушна отбрана около Москва, като поне пет от новоподготвените платформи съответстват на местата за разполагане на С-400, което подхранва спекулациите, че това може да е предназначено за укрепване на столицата срещу украински атаки с балистични ракети.

В началото на юли беше потвърдено, че С-400 е била използвана за първи път за прихващане на украински балистичен ракетен удар срещу Москва, което отбелязва първото известно използване на системата за прихващане на стратегическа балистична ракетна атака, представлявайки по този начин важен етап в близо 20-годишната история на експлоатация на системата. Ракетите 48Н6ДМ и по-новите 40Н6 на системата са проектирани да могат да поразяват цели със скорости над 14 Маха, което им позволява бързо да се издигат, за да атакуват балистични цели, спускащи се с много високи скорости. Това е близо три пъти по-бързо от скоростта на прехващачите, изстреляни от конкурентната американска система Patriot, и по този начин представлява особено сериозно предизвикателство за усилията на Украйна и нейните стратегически партньори да разработят ракети, способни да заобиколят руската отбрана.