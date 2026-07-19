Двама служители на НАП са задържани за поискан подкуп

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект, съобщиха от МВР в Бургас.

Сигналът е подаден около 14:30 ч. вчера в Районното управление в Созопол от мъж, стопанисващ минимаркет в Черноморец. Малко по-рано двама служители на НАП извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения.

За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите двамата служители били задържани.

По случая са извършени процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.