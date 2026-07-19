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Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил катастрофа в София, карал с над 3 промила алкохол

Той е задържан за срок до 72 часа

19.07.2026 | 18:47 ч. 7
Снимка: Кадър, Нова телевизия

Снимка: Кадър, Нова телевизия

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу Филип Борисов, който в събота причини катастрофа в центъра на София и избяга. Той е задържан за срок до 72 часа.

При задържането му полевият тест показа 3.43 промила алкохол. До момента прокуратура е повдигнала обвинение само за шофирането след употреба на алкохол. 

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Събирането на доказателства за причинената катастрофа и неподчинението на полицейското разпореждане продължават.

При задържането си 42-годишния Филип Борисов каза, че е изпил шише уиски. Мъжът вече е осъждан за шофиране след употреба на алкохол преди 4 години.

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