9 издайническии знака, че половинката ви е склонна към изневяра

Ако знаехте, че партньорът ви ще изневери в бъдеще, бихте ли имали сериозна връзка с него? Вероятно не. Но не можем да предвидим кой ще бъде верен и кой не. Или можем?

Да можеш да разпознаеш някого, който е склонен към изневяра, изисква да забелязваш определени поведения; тези, които те карат да спреш, да помислиш и да забавиш темпото или да прекратиш връзката.

Съвкупността от специфични поведения ще ви даде най-ясното впечатление за потенциален партньор. Ако ще се обвързвате с някого, трябва да знаете за петте основни области от живота му: социална, професионална, семейна, лична и тайна. И най-добрият начин да постигнете това, освен честния разговор, е чрез наблюдение.

Хората, които в крайна сметка изневеряват, често проявяват тези съмнителни поведения:

1. Те са прекалено очарователни

Дали той/тя е бил/а просто толкова умен/а, забавен/а, симпатичен/а и вълнуващ/а, че не сте могли да устоите? Д-р Пол ДеПомпо, психолог и директор на Института за когнитивно-поведенческа терапия, казва, че на г-н или г-жа Очарователен/а ще им липсва истинска емпатия, когато сте разочаровани например, че отменят среща в последния момент без сериозна причина, но също така е трудно да им останете ядосани. „Те са фокусирани върху собственото си удоволствие, харчат щедро пари, за да впечатлят, и са склонни да обвиняват другите, когато възникнат проблеми“, обяснява ДеПомп. Също така е много вероятно в крайна сметка да изневерят.

2. Нелоялните хора често са прекалено защитни към телефона си

Няколкото пъти, когато сте излизали, изглежда ли ви, че партньорът ви прекарва много време на телефона си или си пише съобщения или говори насаме, когато не сте наоколо, или когато сте обърнати с гръб? Винаги е червен флаг, ако в началото обръщат повече внимание на мобилното си устройство, отколкото на вас. И ако ви се струва, че са потайни с кого се свързват, бъдете внимателни.

3. Те са неясни в обясненията си

Това е особено вярно за техните отсъствия или когато партньорът ви понякога не си вдига телефона. „Ако току-що сте започнали да се срещате с някого и обаждането ви остане без отговор, но по-късно той ви каже, че „просто се е разсеял“, а не нещо конкретно като например, че е помагал на приятеля си да се премести, той може да ви изневерява или да се среща с някой друг“, казва психотерапевтът Кимбърли Мофит.

4. Историите им обикновено са противоречиви

Историите им не съвпадат; той/тя прекъсва срещите без обяснение или си противоречи, когато говори за неща, които са се случили на „онази среща миналия уикенд“. „Ако забележите несъответствия в това, което партньорът ви казва за това как прекарва времето, нещо с парите или дейностите си и какво се случва, това също може да е знак, че е неверен“, добавя терапевтът и автор д-р Шери Майерс.

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