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Рейтингът на одобрение на Путин пада с рекордни темпове от началото на войната

Агенциите отбелязват поредния срив

17.07.2026 | 23:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Фондация "Обществено мнение" (ФОМ) регистрира спад от пет процентни пункта в рейтинга на одобрение за работата на руския президент Владимир Путин за една седмица, стигайки 66%. Това е най-големият спад в рейтинга на одобрение за работата на президента от началото на голямата война на Русия с Украйна.

Също така, според анкета на ФОМ, проведена на 10-12 юли, нивото на доверие в руския президент също е намаляло - от 69 на 67%.

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Рейтингите на Путин продължават да намаляват, според ВЦИОМ. Според този социологически център, рейтингите на одобрение за руския президент са паднали с 0,9 процентни пункта до 65,1% от 6 до 12 юли, докато доверието в Путин е спаднало с 1,3 процентни пункта до 71%.

ВЦИОМ регистрира най-бързия спад в рейтинга на доверие към Путин от началото на войната в началото на юли, като спадна с 1,8 процентни пункта за една седмица.

Руските социологически служби (ФОМ и ВЦИОМ) започнаха да регистрират спад в рейтингите на одобрение за руския президент Владимир Путин през пролетта на 2026 г. По това време спадът се обясняваше, наред с други причини, с ограниченията в интернет и блокирането на Telegram. Спадът в рейтингите на одобрение продължи на фона на горивната криза в Русия.

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