BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 63

Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Нанесени са щети на коли, покриви и земеделска продукция

19.07.2026 | 19:15 ч. Обновена: 19.07.2026 | 20:41 ч. 0
Снимка: Мирослав Георгиев, фейсбук

Снимка: Мирослав Георгиев, фейсбук

Градушка с размерите на яйце удари сатовчанското село Плетена. 

Бурята, която започна с дъжд около 17.00 часа, е нанесла щети на коли, покриви и земеделската продукция в селото.

Свързани статии

Данни за пострадали хора няма.

Кметът на Сатовча Арбен Мименов. обясни пред БТА, че около 90% от засадената земеделска продукция е унищожена, а след бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени предни и задни стъкла.

Кметът посочи, че няма пострадали хора, но жителите на селото са изплашени. По думите му хора от населеното място са разказали, че досега не са виждали такава силна буря с дъжд, вятър и градушка. 

Арбен Мименов обясни, че освен в село Плетена е имало дъжд с градушка и в Сатовча, както и селата Кочан, Жижево и Ваклиново. С останалите населени места градушката не е била с толкова големи размери, колкото в Плетена, и щетите са по-малки. 

Той отбеляза, че на място в село Плетена са изпратени багери, който да почистват района след градушката. Утре дейностите по разчистване ще продължат.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

градушка яйце село Плетена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem