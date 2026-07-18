Поляците се обърнаха срещу украинците: 52% не искат украински бежанци

В Полша, за първи път в историята на изследванията на Центъра за изследване на общественото мнение (CBOS), броят на противниците на приемането на бежанци от Украйна надвишава броя на поддръжниците на подобно решение, съобщава "Европейска правда", позовавайки се на данни от проучване в RMF24

Анкетата показва, че в момента 52% от анкетираните смятат, че Полша не трябва да приема бежанци от Украйна, докато 42% са на противоположното мнение.

Както беше отбелязано, това е първият подобен резултат от началото на проучванията, които се провеждат след окупацията на Крим от Русия през 2014 г. Веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. 94% от анкетираните подкрепиха приемането на бежанци.

Авторите на изследването отбелязват, че тази промяна в отношението е част от дългосрочна тенденция, която се наблюдава от средата на 2023 г. В сравнение с декември миналата година делът на противниците на приемането на бежанци се е увеличил с 6 процентни пункта, докато делът на поддръжниците е намалял със същата сума.

Проучването показва също, че 54% от анкетираните смятат, че помощта, предоставяна на бежанците от Украйна, е прекомерна

Други 40% от анкетираните не са съгласни, считайки помощта за адекватна, докато 3% я смятат за недостатъчна.

Авторите отбелязват, че от септември миналата година делът на хората, убедени, че мащабът на помощта е прекомерен, се е увеличил, докато делът на тези, които я смятат за адекватна, е намалял.

Проучването показва и нееднозначното отношение на поляците към последните промени в правилата за предоставяне на помощ на украински граждани.

Така 87% от анкетираните подкрепят ограничаването на достъпа до пълен пакет медицински услуги за украинци, които не плащат здравноосигурителни вноски в Полша. 8% се противопоставят на това решение.

В същото време поляците са много по-критични към премахването на правото на безплатно настаняване в колективни центрове за настаняване на майки с деца над една година. 58% от анкетираните се противопоставят на тази промяна, докато 29% я подкрепят.

В същия ден беше съобщено, че през последните шест месеца броят на получените от полската полиция сигнали за нападения от омраза срещу украинци се е увеличил с повече от 30% в сравнение със същия период на миналата година.

Украинският посланик в Полша Василий Боднар, коментирайки последните нападения срещу украинци в страната, изрази надежда, че това е "временно явление".