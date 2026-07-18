Украинците срещу наборната служба: Ще има ли кой да се бие на фронта? ВИДЕО

Някои сутрини офицерите от наборната служба вече чакат в 6 часа сутринта в Сихив - предградие от съветската епоха, далеч от калдъръмените улички на историческия център на Лвов, казват местните. Не на улицата пред домовете на хората, а на стълбищата им. Понякога те учтиво се изправят срещу мъжете, които са игнорирали документите им за наборна служба или не са се регистрирали, понякога ги натоварват насила в микробус.

Процесът - наречен "бизнесификация" на украински жаргон по името на микробусите, често използвани от офицерите от наборната служба - е обезпокоителен за мнозина в една демократична страна, бореща се да избегне подчинението си на тоталитарна държава.

В продължение на години обаче това се възприемаше като цената, която трябваше да бъде платена. От тези, които се записаха веднага след инвазията, много бяха ранени или мъртви. Доброволците бяха малко, а тези на фронта нямаха почивка или шанс да се приберат у дома.

🤬 In Lviv, TCC officers beat a man as he lay on the ground, then shoved him into a black van One of the blows struck him in the head. pic.twitter.com/Omglvvrm6p — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

Но миналата седмица нещо се промени

След като офицерите от наборната служба в Сихив отведоха един млад мъж и заплашиха да отведат други двама, около 200 души, предимно млади мъже, се изправиха срещу тях, сбивайки се по улиците, чупейки и катерейки се по колата на офицер от наборната служба, игнорирайки полицейския час в полунощ.

Много представители на властта и военните бяха шокирани. Андрий Садовый, кметът на Лвов, осъди бунта и напомни на местните жители, че над 50 000 от жителите на града са на фронта.

"Това, което Русия иска най-много, е да се бием помежду си", добави той.

На следващия ден група млади мъже се извиниха за безредиците във видеоклип. Те скандираха "Слава на ТРЦ [териториален наборен център]". Един каза, че ще се запише да служи, докато друг заяви, че вече е в армията, но просто е в отпуск. Дали са били принудени да се извиняват и от кого, не е ясно.

Друго видео, публикувано от Дмитро Кухарчук, командир в 3-та щурмова бригада, показва един от мъжете да се извинява отново, този път почти през сълзи. Видеото има надпис: "Видях неискреното извинение в Лвов и исках да бъда искрен. Изглежда така." Няколко участници в безредиците оттогава са задържани и ще бъдат съдени.

🇷🇺🇺🇦 Mobilization efforts across Ukraine continue to intensify. This footage is from Lviv. pic.twitter.com/AW4jyNszYU — Heyman_101 (@SU_57R) July 17, 2026

В рамките на няколко дни градът се сблъска с нов скандал. В сряда се появи видео, показващо офицер от наборната служба, който откъсва жена от партньора ѝ, който очевидно е бил повикан, и я бута към стената с ръка близо до гърлото ѝ. Лвовската комисия по околна среда заяви, че разследва инцидента.

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Миналата година, според информационната агенция Интерфакс-Украйна, са били 341. Повечето взаимодействия преминават спокойно и без конфронтация. Точно пред университета "Иван Франко" в центъра на Лвов, екип на The Times става свидетел на това.как офицери от наборната служба ескортират млад мъж в микробус. Те отказват коментар.

🇺🇦‼️🚨 Lviv residents rebelled against forced mobilization! A big group of people came together and beat up military recruiters and destroyed their cars. Mobilization gets harder for the Ukranian army pic.twitter.com/dbLfaq90qN — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 9, 2026

Жители на мястото на инцидента заявиха, че виновни са властите и бунтовниците.

"Фактът, че [офицерите от наборната служба] отвеждат хора толкова нагло, е много болезнен", споделя 62-годишна жена, която работи близо до мястото на бунта. Тялото на брат ѝ остава в ничия земя и не може да бъде прибрано. "Нашите момчета умират, но за какво умират?"

Друга жена, която стана свидетел на началото на схватката, твърди, че офицери от наборната служба са пребили един от младите мъже.

26-годишният Артьом, лекар, който живее в сградата, съседна на мястото, където са се случили безредиците, добавя:

"Трудно е да се каже кой е прав и кой е крив... има проблеми, те съществуват отдавна. Всички знаят за тях, но никой не се опитва да ги реши."

Мъжът, който обеща да реформира украинската система за мобилизация, Михайло Федоров, беше уволнен от поста министър на отбраната от президента Зеленски тази седмица, след като възникна разрив между него и Александър Сирски, висшия генерал на Украйна. Веднага след това в цялата страна избухнаха протести в подкрепа на 35-годишния министър, който е изключително популярен сред населението. Той е смятан за защитник на иновативното гражданско общество и технологичната икономика на Украйна, възникнали след революцията на Майдана, и се е сблъсквал с военните, много от които - включително Сирски - са получили образование по време на Съветския съюз.

На извънредна пресконференция в паркинг в сутерен в Киев в четвъртък Федоров обвини Сирски и неговия екип за блокирането на опитите за реформиране на мобилизационната система.

Той каза, че Украйна трябва да инвестира в технологии, които да заменят хората на бойното поле, и да се съсредоточи върху овладяването на "асиметричната" война.

"Просто не можем да съберем толкова хора чрез мобилизация, колкото руснаците могат", заяви той. "Проблемът всъщност е продуктът, който предлагаме. И какво предлагаме [в момента]? Лъжи, хаос и безотговорност."

Много части, които са стартирали успешни кампании за набиране на персонал и повишаване на обществената осведоменост, каза той, като например харкивската бригада "Хартия" и 3-та отделна щурмова бригада, не са имали недостиг на персонал, а списъци с чакащи.

"Украинците нямат нужда някой да стои над тях с палка, принуждавайки ги с дни под обстрел от дронове да отиват на фронтовата линия", на мнение е той. "Те се нуждаят от уважение. Те се нуждаят от подходящи договори, ясни условия за служба, възможност за преместване и достойни лидери."

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Как Украйна може да реформира по-грозната страна на мобилизацията, като същевременно поддържа необходимия брой войници, за да сдържи Русия, не е ясно. Към натиска се добавя и потенциален прозорец с възможности преди октомври, когато, след като спечели на фиктивни избори, президентът Путин може да обяви нова мобилизация на стотици хиляди мъже.

В четвъртък в гарнизонната църква "Свети Петър и Павел" в Лвов опечалени коленичиха и се чу бавен марш, докато 54-годишният Иван Петрунив беше спуснат по стълбите и качен в микробус със затъмнени прозорци за последното си пътуване. Почти всеки ден в църквата от 17-ти век се провежда погребение на паднал войник и всеки ден подобни превозни средства отвеждат нежелаещите на първото им пътуване към фронта.

Наблизо, на Марсовото поле, граничещо с гробището Личакич, 65-годишната Олга Смолинец се грижеше за цветята на един от гробовете.

"Той беше единственият ми син", споделя тя, сочейки изображението на млад украинец в униформа. "Той беше принципен и се предложи доброволно да се бие. Не е правилно властите да хващат хора, сякаш са животни... но всеки има дълг да се бие, всеки, дори и аз. Защото те нападнаха всички ни."

Съпругът на Татяна Гордичук, Юрий, беше хванат от улицата и сега се бие в Донбас.

"Не ми хареса това, например, взеха го и дори не го пуснаха да се прибере вкъщи, за да си вземе нещата", казва 37-годишната Гордичук, която е от Сихив. "Но как иначе ще хванат хора? Ако просто изпратите известие по пощата, никой няма да дойде."

Марсовото поле е пълно. Тази година на хълма, където е погребан Иван Петрунив, беше открито ново гробище. Следващите четири гроба до него вече са изкопани.

45-годишната Светлана беше на гробището, за да посети мястото на покой на съпруга си Назар. Като полицай тя присъстваше в нощта на бунта.

"Какво да кажа? Съжалявам всички", споделя тя. "Но когато [Назар беше на фронта] нямаше кой да го замести."