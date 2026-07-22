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Два кораба заседнаха в Дунав заради ниски води

Нивото на реката тази година се е понижило значително по-рано от обичайното

22.07.2026 | 08:36 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Ниските води на река Дунав поставят на изпитание корабоплаването в българския участък. В момента два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, а други изчакват товарът им да бъде прехвърлен на други плавателни съдове, за да могат да преминат през критичните участъци при Белене, Вардим и Батин.

За превозвачите обаче намаленият товар означава по-високи транспортни разходи и закъснели доставки, предаде БНТ.

Заради засушаването и липсата на достатъчно валежи в Европа нивото на реката тази година се е понижило значително по-рано от обичайното. Рекордно ниски стойности се очакват в края на август.

За да не спре напълно корабоплаването, от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че удълбочават рисковите зони и определят нова траектория на фарватера. Поставени са и нови светещи навигационни знаци, оборудвани с датчици, за да се знае във всеки един момент местоположението им.

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