Любо Пенев стои зад успеха на голмайстора на Испания Феран Торес

Оказва се, че връзката на голмайстора на Испания Феран Торес с България е много по-голяма. Негов откривател е именно българската легенда Любослав Пенев.

Кариерата на родения във Фойос Тръгва тръгва във втория отбор на Валенсия през сезон 2016/17 г. В него той е повикан обаче едва 5 пъти и получава общо 74 игрови минути в два от мачовете под ръководството на Куро Торес. Но когато Любослав Пенев поема отбора, това се променя.

Любо идва на работа в клуба през лятото на 2017 г. и остава до ноември същата година. Той упорито залага на Феран, който по онова време е на 17 години, и убеждава ръководството, че талантливият футболист може да се наложи и в първия тим. Испанецът записва 10 мача под ръководството на Пенев, като отбелязва гол още във втория си двубой. В дубъла на Валенсия той е съотборник и с съотборник с Алекс Сентейес от Левски.

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През януари 2018 Торес вече е част от мъжкия тим на Валенсия.

От следващия сезон вече е неизменен титуляр за тима от "Местая", който го продава на Манчестър Сити през август 2020 г. за едва 23 млн. евро. Това отприщва недоволството на черно-белите фенове срещу собственика Питър Лим.

През 2020 година, когато Троес вкарава хеттрик във вратата на Германия, радио "Марка" разговаря с Любослав Пенев. Тогава той казва:

"Обичам Феран. Той се развива много добре и го заслужава. Във Валенсия започна да покрива изискванията много бързо. Торес е много скромно момче, образовано и амбицирано да тренира. Това е важно, когато искаш да си голям играч. Ще натрупа опит, в момента е важно да търси ситуациите, да търси гола. Трябва да е щастлив, че е вкарал три гола, и то на голям отбор като Германия. Нека се чудят във Валенсия защо го пуснаха да си отиде. Днешната Валенсия не е тази, която феновете и градът заслужават. Ако Валенсия оставя важни играчи да избягат, няма да може да се състезава с големите."

Торес има още една връзка с България - едно от кучетата си.

Часове след победата стана ясно, че испанецът е осиновил българско бездомно куче с името Майло. Точно преди мача, който направи Испания световен шампион, той публикува снимка на домашните си любимци, носещи неговите футболни тениски. Изглежда това му донесе късмет.