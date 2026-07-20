Няма Меси, няма Ямал: Жените, които гледаха финала се влюбиха... в съдията (СНИМКИ+ВИДЕО)

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Финалът на Световното първенство беше сблъсък на две футболни поколения. От едната страна беше 39-годишният Лионел Меси - легендата, която се опитваше да защити титлата на Аржентина. От другата - 19-годишният Ламин Ямал, новото лице на Испания и момчето, натоварено с очакването да наследи световния трон.

Вместо спектакъл обаче зрителите получиха напрегнато и на моменти мъчително надлъгване. Аржентина не отправи нито един удар през редовното време, Енцо Фернандес беше изгонен в добавените минути, а появилият се като резерва Феран Торес донесе победата на Испания с гол в 106-ата минута. "Ла Роха" спечели с 1:0 след продължения и вдигна втората световна титла в историята си. Меси остана с насълзени очи и разочарование и въпреки победата - Ямал също не успя да остави сериозна следа във финала, отбелязва Reuters.

И докато двамата най-рекламирани герои на двубоя останаха в сянка, прожекторите неочаквано се насочиха към друг мъж на терена.

Той не вкара гол. Не направи асистенция. Не докосна трофея. Просто носеше свирката и раздаваше жълти картони. Опа, извинете! И червени...

Интернет си избра друг герой

Словенският съдия Славко Винчич може и да не беше част от плановете на FIFA за голямата звезда на финала, но социалните мрежи рядко се съобразяват с официалния сценарий.

По време на Мондиала, особено около решителния мач между Испания и Аржентина, в TikTok и Instagram започнаха да се множат старателно монтирани едити (компилация от кадри с подходяща музика на фон). Потребителки анализираха не съдийските му решения, а сериозния поглед, прошарената коса, атлетичната фигура и спокойното излъчване на човек, който може да усмири двайсетина разгорещени футболисти само с повдигане на вежда.

Славко Винчич ненадейно се оказа любимият съдия на дамите и започна да "краде сърца" на турнир, в който би трябвало вниманието да принадлежи на най-прочутите футболисти на планетата.

Едва ли жените действително са започнали да гледат Мондиала заради него, но ако се съди по алгоритъма на TikTok, поне част от тях със сигурност са останали пред екрана малко по-дълго, когато камерата е показвала съдията.

Няма Меси, няма Ямал. Интернет си избра мъжа с картоните.

"Изведнъж започнах да се интересувам от футбол...", написа една потребителка. Друга пък се включи: "Най-интересният мъж на Световното, дами и господа." "Всеки път, когато се появи на екрана...", въздиша трета.

От баскетболната площадка до най-големия мач във футбола

Славко Винчич е роден на 25 ноември 1979 г. в Марибор, Словения. Първата му спортна любов всъщност е баскетболът, който играе като по-млад. Следва телекомуникационно инженерство и за известно време се отдалечава от спорта, но усещането, че нещо му липсва, не го напуска.

Тогава негов чичо, работил като асистент-съдия, му предлага да опита със съдийството. Винчич е на около 20 години, когато започва да ръководи мачове в родния си град. Постепенно преминава през по-ниските нива на словенския футбол, а през 2007 г. достига до третата дивизия. Следват втората и първата лига, преди през 2010 г. да получи статут на международен съдия на FIFA.

Пътят му нагоре не е светкавичен, но е последователен. Винчич се утвърждава като арбитър, който рядко се поддава на театралните изпълнения на играчите и предпочита да оставя двубоите да запазят ритъма си. Спокойствието му постепенно го отвежда до най-големите европейски сцени.

През 2022 г. ръководи финала в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджърс. Две години по-късно получава финала в Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд на "Уембли", а на Евро 2024 свири полуфинала между Испания и Франция. Участва и на Световното първенство в Катар през 2022 г., както и на Световното клубно първенство през 2025 година.

Снимка: Reuters

На Мондиал 2026 Винчич първо ръководи двубоите Бразилия - Мароко, Йордания - Алжир и Мексико - Еквадор. Представянето му убеждава съдийската комисия на FIFA да му повери най-големия възможен наряд.

Така той става първият словенец, получил правото да ръководи финал на световно първенство. Когато легендарният Пиерлуиджи Колина му съобщава решението, Винчич не успява да скрие емоциите си.

"Първо беше шок. После щастие. Треперех. Това е невероятна чест", признава той, цитиран от Inside FIFA.

Преди финала словенецът заявява, че най-голямата му цел е след последния сигнал никой да не говори за съдията. Желанието му почти се сбъдва на футболно ниво. Винчич допусна по-твърда игра, но в решителния момент изкара Енцо Фернандес от двубоя и остави Аржентина с човек по-малко малко преди продълженията.

След мача обаче хората все пак заговориха за него - просто не заради свирката.

Нощта, която винаги ще го преследва

Зад успешната кариера на Винчич стои и един случай, който продължава да изплува всеки път, когато получи голям международен мач.

През май 2020 г. полицията нахлува във ферма край босненския град Биелина при операция срещу предполагаема мрежа, свързвана с проституция и наркотици. На мястото са задържани 35 души, сред които и словенският съдия. Властите откриват кокаин, десет пистолета, бронежилетки и над 10 000 евро в брой. Жена, сочена от разследващите като организаторка, по-късно се признава за виновна по обвинение, свързано с международно склоняване към проституция, пише The Indian Express.

Присъствието на Винчич веднага поражда сензационни публикации за "арестуван съдия", "секс парти" и дори предполагаем трафик на хора. Винчич е разпитан като свидетел и освободен, но не е обвиняван за участие в престъпната група, за проституция, наркотрафик или трафик на хора.

По собствените му думи той пристигнал в Босна по работа и приел покана за обяд, без да знае къде точно отива и кои ще бъдат останалите гости.

"Озовах се в тази ферма случайно. Приех покана за обяд, което се оказа най-голямата ми грешка", обяснява впоследствие съдията.

Човекът със свирката открадна кадъра

Шест години след онази нощ в Босна Славко Винчич вече стоеше в центъра на най-големия футболен мач в света.

Около него бяха Лионел Меси, Ламин Ямал и десетки други играчи, чиито лица струват милиони на рекламния пазар. На трибуните имаше политици, знаменитости и футболни легенди. Преди и по време на мача зрителите получиха музика, фойерверки и достатъчно спектакъл, за да бъде превърнат финалът в глобално телевизионно шоу.

И все пак част от интернет гледаше към съдията, който се превърна в новия им любим "silver fox" (жаргон, който в буквален превод означава прошарена/сребриста лисица и се използва като определение за по-зрели, но сексапилни мъже).

Е, май Славко Винчич доказа, че не ти трябва Световна купа, за да спечелиш мацките.