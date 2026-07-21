В Безмер се притесняват: Стават потенциална цел във военния конфликт САЩ - Иран

Разнопосочни са мненията на жителите на ямболското село Безмер относно разполагането на самолети-цистерни на САЩ в авиобазата, която се намира в непосредствена близост до населеното място. Има вече и настроения за организиране на протести срещу подобно решение на българското правителство, каза пред репортер на БТА кметът на Безмер Росен Русев.

Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г, съобщи вчера премиерът Румен Радев. Целта е осигуряване на подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток.

Темата предизвика различни позиции и политически реакции, а днес се очаква да се произнесе парламентарната комисия по отбрана. Пребиваването на самолетите-цистерни в „Безмер“ не ни прави част от военните действия в Иран, заяви днес президентът Илияна Йотова, по време на посещението си в Трета авиационна база „Граф Игнатиево“.

Според кмета на Безмер основните страхове на хората са свързани с това, че регионът се превръща в потенциална цел във военния конфликт между САЩ и Иран. „Тъй като тези цистерни ще зареждат самолети, които най-вероятно ще обслужват конфликта там, съм сигурен, че тепърва много хора ще се надигнат по този въпрос“, каза кметът на Безмер. Той посочи, че местните очакват и отговори от народните представители от Ямболския регион.

„Каквото се реши, ще се направи. По-нагоре от нас се вземат тези решения. Понякога самолетите тук създават шум, като прелитат, но ние сме свикнали, а и сега няма толкова полети“, посочи Иванка Господинова, която живее от 50 години в селото.

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„Не може да искаме да сме в НАТО, пък да не даваме нищо в замяна“, коментира друг мъж на площада в селото. „Не е въпрос на избор, това е политика. Естествено, че имаме притеснения за сигурността“, каза Димитър.

„Не сме съгласни – защо в България? Нашата държава е разсипана, те се хванали за самолетите. Нито пътища имаме като хората, нито нищо. Цените постоянно се вдигат на всичко“, посочи друг жител на Безмер. „Не ме тревожат американските самолети. От 1951 г. има самолети в Безмер, свикнали сме с тях“, коментира Марин.

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Кметът на Безмер също отчита, че самолети край селото има от над 70 години, когато е изградена авиобазата. „Самолети и международни учения винаги е имало, но когато е мирно учение, е съвсем нормално. В случая виждате какво се случва в света – повечето хора тук приемат това като потенциална заплаха за сигурността им“, коментира още Русев.

„Нямам притеснения, те няма да нападат. Нищо лошо не са направили тук американците, българите направиха – разбиха и разграбиха всичко в Гарадока (б.а. – военно градче или жилищен комплекс). Нека да дойдат самолетите, поне да направят нещо хубаво. Ако влязат обаче техни военнослужещи в Гарадока, пеша ще избягат в Америка“, каза Марина Цветкова, която е рускиня и живее от 30 години в Гарадока до авиобазата.

Относно това дали България да поиска в замяна отпадане на визовия режим за САЩ, мненията също се разминават. „Обезателно трябва да се поиска отпадане на визите“, смята Марина Цветкова. „Едното няма нищо общо с другото. Договорите за сътрудничество със САЩ са подписани много отдавна“, каза жител на селото. „С визи или без визи не знам колко човека от Безмер са пътували до Щатите. Почти не ги интересува това. Да бъдеш мишена е по-лошо, отколкото каквато и да е социална придобивка“, отбеляза кметът.

Според него местните не вярват и на обещанията, че разполагането на американските самолети и военнослужещи ще донесе инвестиции и ползи за района. „Преди няколко години, когато правиха мащабен ремонт в авиобазата, нанесоха повече вреди по гражданската инфраструктура. Обществото не усети нещо положително като инвестиции в инфраструктура“, посочи още кметът на село Безмер.

От структурата на партия „Възраждане“ в Ямбол също излязоха с официална позиция. „Категорично сме против базирането на американските цистерни на летището в Безмер. Това е предпоставка Ямбол и регионът да се превърнат в легитимна цел. Пред спогодбите човешкият живот е на първо място“, каза Стоян Маринов, председател на местната структура на партията и общински съветник в община Тунджа, в която се намира село Безмер.