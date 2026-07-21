Николай Попов, бащата на Сияна, е бил заплашван със смърт

Бащата на трагично загиналата Сияна на пътя - Николай Попов, е бил заплашван със смърт. Полицията работила по отправените заплахи, но отговори все още няма.

Ето какво написа във фейсбук страницата си Попов:

"От месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към мен заплахи за убийство.

Докато това разследване тече, в интернет започват да се появяват мои снимки, направени при очевидно проследяване. Получих и снимка, на която главата ми е отбелязана с мишена. Публикувах и SMS със заплашително съдържание.

Това вече не е въпрос само за мен. Това е въпрос дали в България човек може свободно да изразява гражданска позиция, без да бъде сплашван, следен и заплашван.

Остават въпросите, на които очаквам компетентните органи да дадат отговор:

• Чии интереси засегнах с публичната си дейност?

• Кой плаща за това и с каква цел?

• Дали всичко това е опит да бъда принуден да замълча?"

Попов има активно отношение към безопасността на движение след жестоката катастрофа, при която загина Сияна. Той направи и политическа формация "Сияние" преди изборите, чийто представители не успяха да влязат в парламента.