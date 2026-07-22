Как да изберем правилния матрак според позицията на сън

Изборът на правилния матрак започва с един простичък въпрос: в каква позиция спите най-често? Настрани, по гръб, по корем или по малко от всичко - всяка поза натоварва тялото по различен начин и изисква различна комбинация от твърдост и подкрепа. Прекарваме около една трета от живота си в леглото, а модел, който е идеален за страничен спящ, може да причини болки в кръста на човек, спящ по корем. Затова, преди да сравнявате марки, материали и цени, си струва първо да изясните собствените си навици на сън.

Бърз ориентир по позиции

Таблицата е отправна точка, а не универсално правило - теглото, здравословното състояние и личните предпочитания също имат думата. Нека разгледаме всяка позиция по-подробно.

Ако спите настрани

Страничното спане е най-разпространената поза - според различни проучвания на съня повече от половината възрастни заспиват именно така. Тя е и най-взискателната към матрака: рамото и тазът поемат по-голямата част от тежестта, затова повърхността трябва да им позволи леко да потънат, докато талията и кръстът остават подкрепени. Прекалено твърдата основа създава точки на натиск - изтръпнала ръка и болка в рамото сутрин са типичните сигнали. Добре работят моделите с мемори пяна или покет пружини с по-мек горен слой, които следват извивките на тялото, без да го оставят да „пропадне“.

Ако спите по гръб

Спането по гръб се смята за най-неутралната поза за гръбначния стълб, но само при подходяща опора. Целта е естествената S-образна извивка на гърба да се запази: тазът потъва съвсем леко, а лумбалната зона остава плътно поддържана. Тук качествените матраци със зонирана конструкция показват истинската си стойност - отделните зони с различна твърдост поемат раменете, кръста и краката според конкретното им натоварване. Средната до средно твърдата степен обикновено се оказва златната среда за тази поза.

Ако спите по корем

Спането по корем е най-спорната поза според ортопедите, защото извива шията и претоварва кръста. Ако все пак това е начинът, по който заспивате най-лесно, изберете по-твърда повърхност, така че тазът и коремът да не хлътват надолу. Потъне ли средната част на тялото, гръбнакът се извива като дъга и сутрешната скованост е почти гарантирана. С тази задача обикновено най-добре се справят пружинните модели с по-плътна сърцевина и по-твърдите пенести конструкции. Комбинирайте по-твърдия модел с тънка възглавница, за да намалите допълнително напрежението във врата.

Ако сменяте позите през нощта

Комбинираните спящи се въртят между две или три пози и имат нужда от повърхност, която не пречи на движението. Прекалено меките материали „заключват“ тялото и всяко обръщане изисква усилие, което ви изважда от дълбоките фази на съня. Заложете на средна твърдост и еластични материали с бърз отклик - латекс или покет пружини - които се адаптират мигновено при всяка смяна на позата. Имайте предвид, че дори хората, които заспиват винаги в една и съща поза, неусетно се обръщат десетки пъти на нощ - свободата на движение е важна за всички.

Теглото коригира правилото

Една и съща твърдост се усеща напълно различно при 55 и при 110 килограма. По-леките хора потъват по-малко и често възприемат средно твърдия модел като твърд, затова спокойно могат да слязат една степен надолу. При по-високо тегло е обратното - необходима е по-плътна и по-твърда сърцевина, която да запази опорните си качества в дългосрочен план. Ориентировъчно: до около 60 кг гледайте към по-меките степени, между 60 и 90 кг - към средните, а над 90 кг - към по-твърдите модели. Ако спите с партньор със значителна разлика в килограмите, потърсете матрак с независими пружини и две зони на твърдост или заложете на два отделни матрака в обща рамка.

Как да разберете, че сте улучили

Преди покупка си отговорете честно на няколко практически въпроса:

Събуждате ли се с болка, която изчезва през деня? Това сочи проблем с опората, а не с тялото.

Изтръпват ли ви крайниците нощем? Вероятно натискът върху рамото или таза е прекалено силен.

Спите ли по-добре в хотел или на гости? Проверете какъв е матракът там и го използвайте за ориентир.

Тествате ли модела легнали в обичайната си поза поне десетина минути, или само сядате на ръба му?

Правилният матрак не се усеща като компромис - тялото просто си почива, без да търси удобна позиция с часове. Изяснете как спите, съобразете твърдостта с позата и теглото си и спалнята ще се превърне в място, където сънят идва от само себе си.