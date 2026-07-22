Тръмп си хареса Инфантино за шеф на ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля номинирането на президента на ФИФА Джани Инфантино за поста генерален секретар на ООН, съобщава The New York Post.

Американският лидер смята, че световният футболен лидер притежава качествата, необходими за ролята. Тръмп похвали способността на Инфантино да общува с хората и заяви, че президентът на ФИФА е уважаван в много страни по света.

Връзката им стана осезаемо по-близка по време на подготовката и домакинството на Световното

първенство по футбол през 2026 г.

Изборът на нов генерален секретар на ООН ще се проведе тази година след напускането на Антонио Гутериш. За да бъде избран, кандидатът трябва да получи подкрепата на Съвета за сигурност на ООН, включително петте постоянни членове с право на вето, и след това да бъде потвърден от Общото събрание.

„Има известни прилики между позициите на президента на ФИФА и генералния секретар на ООН.

В Организацията на обединените нации трябва да работите със 193 държави членки. „Във ФИФА има повече от 200 от тях и впечатляващият опит на Джани демонстрира способността му да управлява такива структури“, цитира The New York Post думите на Паоло Дзамполи, специален представител на САЩ за глобалните партньорства.

Инфантино ръководи ФИФА от 2016 г. и беше преизбран за още един мандат през 2023 г. Евентуалната му кандидатура за поста в ООН все още не е официално потвърдена.