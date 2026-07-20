Американските самолети кацат на "Безмер" този петък и ще останат до 1 октомври

Американските военни самолети цистерни трябва да кацнат на авиобаза "Безмер" този петък - 24 юли и ще останат до 1 октомври. Това е записано в проекторешението, внесено от премиера Румен Радев в парламента, пишат от "24 часа".

Утре то ще бъде гласувано извънредно в комисията по отбрана.

Със спешна нота в петък, 17 юли, САЩ са поискали от правителството да може да базира 8 от своите военни самолети-цистерни на военното летище "Безмер". В нотата е пояснено, че те са за "подкрепа" на американските военни операции в Близкия изток.

От проекта за решение на кабинета става ясно, че правителството предлага на парламента да разреши престоя на до 8 самолета на американските военновъздушни сили, тип КС-135. Освен това е вписано и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси. Те ще осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия Изток.

Предвид датата, на която според решението самолетите трябва да кацнат у нас би трябвало парламентът да го гласува най-късно в четвъртък.

Трима американски войници загинаха, Тръмп нареди нови удари

Президентът Доналд Тръмп заяви, че през нощта САЩ са ударили Иран "много силно", добавяйки, че атаките са "в чест" на трима американски войници, убити през последните дни - двама в Йордания, един в Ирак.

В ранните часове на понеделник местно време Централното командване на САЩ (Centcom) заяви, че е започнало "нова вълна" от удари за девета поредна нощ, като експлозии са били чути в целия Иран.

САЩ заявиха, че са се прицелили към военни обекти и комуникационни мрежи, за да "намалят допълнително" атаките на Техеран срещу кораби в Ормузкия проток. На свой ред Иран заяви, че е отговорил с "изненадваща атака" в Сирия и е атакумал мерикански самолети към летище Акаба в Йордания.

На други места в региона въоръжените сили на Кувейт заявиха, че са прихванали ирански дронове.

Относно американските удари, полуофициалната иранска информационна агенция Тасним съобщи, че са били ударени няколко града, включително Табриз, Чабахар, Конарак, Бандар Махшахр и Бандар Имам Хомейни. Имаше и съобщения в иранските държавни медии, че два петролни танкера са се взривили, докато корабите са се опитвали да прекосят пролива.

През уикенда САЩ потвърдиха, че военнослужещ е бил убит след иранска атака в Северен Ирак в събота. Тази новина дойде, след като САЩ заявиха, че отделна атака срещу база в Йордания в петък е убила двама войници там. Двамата вече са идентифицирани от Пентагона като редник Изабела Гонзалес, 19 г., и лейтенант Тайлър Джеймс Фийън, 25 г.

Трети военнослужещ е обявен за изчезнал след нападението в Йордания, а американски служители съобщават, че по време на процеса на издирване са открити "неидентифицирани останки".

Докато ударите между САЩ и Иран продължиха през уикенда, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ "винаги остават отворени за дипломатическо решение". Въпреки това Америка премества военна техника навсякъде, където може, за да си помогне при евентуална ескалация.

Рубио също така каза, че "светът трябва да реши дали ще позволи международен воден път да бъде под контрола" на Иран, заявявайки, че Техеран използва ключовия корабен маршрут като лост.