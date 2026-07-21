Иран изпрати дипломатическа нота до България заради самолети на САЩ

Българското Министерство на външните работи е получило официална дипломатическа нота от посолството на Иран в София във връзка с информацията за възможно разполагане на американски самолети-цистерни на летище "Безмер".

От външното министерство заявиха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран и няма да допуска от своя територия да бъдат извършвани военни операции в Близкия изток.

Иран е изпратил дипломатическа нота

От МВнР съобщиха, че по дипломатически път иранската страна е изложила позицията си по темата за евентуалното разполагане на самолети на Военновъздушните сили на САЩ в България.

Ведомството подчертава, че страната ни изпълнява съюзническите си ангажименти към САЩ, но това не означава участие във военни действия срещу Иран.

"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", заявяват от министерството.

България призовава за деескалация

От МВнР изразяват надежда страните в конфликта отново да се ангажират с деескалация и прекратяване на бойните действия.

България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и за възобновяване на преговорите, които да доведат до примирие и трайно уреждане на конфликта.

Парламентът обсъжда подкрепа за американски операции

По-рано през деня парламентарната комисия по отбрана одобри проект на решение, с което се предвижда пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток.

Предстои предложението, внесено от Министерския съвет на 20 юли, да бъде разгледано и гласувано в пленарната зала.

По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не допуска САЩ да използват българска територия за военни операции срещу Иран, съобщи Reuters, позовавайки се на ирански медии, сред които IRNA.