ПБ ще подкрепи разполагането на US самолети на “Безмер”

Депутатът Димитър Петров заяви, че ПГ на “Прогресивна България” ще подкрепи решението за базирането на американските самолети на авиобаза “Безмер”.

“Това е така не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но отразява и позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", аргументира се Петров пред Нова тв.

Нотата от Иран е дипломация

Той е категоричен, че няма заплаха за националната сигурност на България. "Няма рискове за националната сигурност. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия към Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Иран е в реда на дипломацията, а България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", коментира Петров.

Депутатът направи и сравнение с предишната нота от страна на Иран, която беше получена по времето на кабинета "Желязков" и не е била обявена публично. "Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като беше замаскирано като военно учение", уточни Петров.

Депутатът подчерта, че отново ще се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище “Васил Левски”, а не на някоя от авиобазите "Безмер" или "Граф Игнатиево".

Крие ли се Радев?

Петров е категоричен, че премиерът Радев не се крие зад депутатите, а “говорим за спазване на Конституцията”.

“Там пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение. Дали защото са се опасявали, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото. Ние не крием темата", обясни депутатът от ПБ.

"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на българското въздушно пространство. Темата с визите също не е затворена. Ние сме в очакване за отсрочване на дерогацията за "Лукойл". Имаме редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той.

Петров изрази мнение и за развитието на войната в Украйна. "Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта. Притеснително е, че европейските държави гледат на този конфликт, а той ще донесе още повече жертви.