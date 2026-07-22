Слави Трифонов: Ако Иран ни удари с балистична ракета, вината ще е на Румен Радев

Лидерът на ИТН Слави Трифонов обвини директно премиера Румен Радев, че е превърнал България в реална мишена във войната в Близкия изток.

България е на крачка да бъде ударена от Иран. Много мразя да използвам гръмки фрази и да говоря с големи думи...Но в този случай това не е така. Защото днес Иран направо си ни предупреди. Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Става въпрос за вече прочутите американски самолети. Само искам да отбележа, че министър-председателят Румен Радев е избран от българския народ, а не от американската политическа доктрина.

И да не се крие зад българския парламент, защото мнозинството е негово,

тоест има 131 депутати и те ще направят каквото им каже той. След като козируват, разбира се.

А той, както обикновено, е особено последователен. Цитирам неговите изявления за въпросните самолети и как се променят с времето:

• Румен Радев, април: "Ще изгоня американските самолети“. Забележете, говори в първо лице, единствено число. Няма парламент тук. Има "аз“, "Румен Радев“.

• Румен Радев, май: "Ще ги оставя, докато не ни дадат визи“. Говори за самолетите.

• Румен Радев, юни: "Изгоних ги, защото застрашават националната сигурност“.

• Румен Радев, юли: "Американските самолети са добре дошли в Безмер“.

Както виждате, човекът е особено последователен. Четири месеца, четири различни мнения. Ама и аз какво искам? В крайна сметка става въпрос за самолети, а човекът е пилот. Влече го, дето се вика.

Но…

Искам да бъда безпределно ясен. Ако, не дай си Боже, иранците ни пратят някоя балистична ракета или някой идиот фундаменталист се взриви на българска територия, вината за това ще бъде на Румен Радев.

Първо ще му кажа, че не го знам как спи нощем. А второ, ще му припомня, че е избран от българския народ, а не от американската политическо-военна доктрина.

Точка", пише още Трифонов.

Иран предупреди официално България да не позволява на САЩ да разположат у нас самолети за военни операции срещу него. Изявлението бе на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей и дойде малко след като парламентарната комисия по отбрана гласува за

разполагането на 8 самолета и 250 американски военни в авиобаза "Безмер".

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в американските „агресия и военни престъпления“. Той призовава България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“.

Малко по-късно и посолството на Иран изпрати нота до българското МВнР в същия дух. "България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", заяви по този повод МВнР.

Самата комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза "Безмер" на самолети цистерни и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“.

Предстои гласуване на решението в пленарна зала, но то е на практика е предопределено

след това гласуване във вторник.

САЩ поискаха разполагането на до 8 самолета цистерни с техните екипажи и до 250 военнослужещи с лично оръжие и техника. Искането е разполагането да е от 24 юли до 1 октомври т.г. Изрично е посочено, че въпросните машини ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.