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Втора жертва на тежката катастрофа край Симитли

Починал е и 53-годишният мъж, пътувал в лекия автомобил

24.07.2026 | 06:41 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Мъж и жена са загинали при тежката катастрофа на главен път Е-79 в участъка между Симитли и Кресна. Инцидентът е станал в района на разклона за село Черниче и е довел до временно затваряне на движението в двете посоки.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 60-годишна жена от София, е предприел изпреварване, при което се е ударил в друго превозно средство. След сблъсъка колата е навлязла в насрещната лента и се е врязала в товарен автомобил, който е бил паркиран в крайпътна отбивка. Жената е загинала на място.

По-късно от полицията съобщиха, че в болницата е починал и 53-годишният мъж, пътувал в автомобила, пише "Марица".

Заради тежкия инцидент движението по международния път Е-79 беше временно ограничено, като леките автомобили се отклоняваха по обходен маршрут под контрола на екипи на „Пътна полиция“, а тежкотоварните изчакваха на място. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

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