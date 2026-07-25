Нов скандал около "Одисея" на Нолън: Може ли да се говори за снобизъм?

Касовият феномен "Одисеята" на режисьора Кристофър Нолан се превърна в мощен рекламен инструмент за технологията на киносалоните IMAX, но същевременно предизвика вълна от критики онлайн заради възприемания ѝ елитарен характер. Нолан стана първият режисьор, използвал 70-милиметровата лента с най-висока резолюция на IMAX, заснемайки цялото си епично произведение за древногръцкия герой Одисей със специално разработена камера.

При високо търсене за възможно най-доброто зрителско изживяване някои IMAX кина бяха резервирани седмици напред, а собствениците на екрани добавиха допълнителни прожекции в късни или дори полунощни часове. Проблемът е, че само 41 кина по света могат реално да прожектират специалните 70-милиметрови копия на Нолан, докато билетите за стандартните дигитални IMAX екрани се предлагат на премиум цени, обикновено двойни спрямо тези за обикновено кино място. Над половината от всички 70-милиметрови IMAX кина се намират в Съединените щати, докато Индия - страна с население от около 1,5 милиарда души - няма нито едно.

Журналистът Харш Тивари определи подхода на Нолан като несъответстващ на ролята на автор в световното кино в статия за индийския онлайн сайт "Дъ Принт", посочвайки, че режисьорът е създал филм във формат, недостъпен за повечето зрители. Освен това, тъй като Нолан е оптимизирал филма си за по-големите IMAX екрани, огромното мнозинство зрители в местните си кина всъщност виждат адаптирана, по-тясно изрязана версия на филма. IMAX потвърди пред Агенция Франс Прес (АФП), че екраните му разкриват "значително повече изображение, отколкото стандартните театрални прожекции".

Критиките се разпространиха и в социалните мрежи, където потребители се оплакаха от неравния достъп до "истинската визия" на Нолан, а в TikTok и Instagram се появиха сатирични видеа, подиграващи се на предполагаемия форматен снобизъм на режисьора.

IMAX, компания със седалище в Канада, произвежда камери с висока резолюция, широкоформатни екрани и висококачествени звукови системи. Нолан, британско-американски режисьор, известен с филми като "Опенхаймер", "Интерстелар" и "Тъмният рицар", използва IMAX камери за отделни сцени в продукциите си от почти 20 години. За "Одисеята" компанията разработи нова камера, наречена "Кайли Филм Камера" - устройство с тегло 200 килограма и звукоизолация.

"Беше труден филм. Трябва да бъде труден: това е Одисеята, тя трябва да е трудна, и това е добре", коментира Нолан пред избрана група медии, включително АФП, по-рано този месец.

Компанията, регистрирана на Нюйоркската фондова борса, заяви пред АФП, че реакцията на публиката е била "изключителна", а интересът към технологията на IMAX е нараснал значително в целия процес на филмопроизводство. IMAX добави 11 нови 70-милиметрови кинозали по света в очакване на търсенето - всяка способна да прожектира филмовата лента, дълга 18 километра и тежаща 270 килограма при развиването ѝ. Приходите от билети в IMAX кинозалите поставиха рекорд от 52 милиона долара през първия уикенд.

Преходът към премиум IMAX формата отразява по-широка тенденция в индустрията, при която собствениците на кина се стремят да направят вечерта на кино възможно най-комфортна и луксозна, за да привлекат зрители обратно от домашните им кино системи и стрийминг платформите. "Одисеята" вече е генерирала приблизително 320 милиона долара приходи по света от премиерата си на 15 юли - надвишавайки блокбъстърския ѝ бюджет от 250 милиона долара. Двата най-големи филма на 2026 г. досега - "Супер Марио Галакси Муви" и биографичният филм за Майкъл Джексън "Майкъл" - са реализирали приходи над милиард долара всеки.