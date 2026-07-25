Руснаците изпразват банките си: От страх теглят астрономически суми

Руснаците теглят стотици милиарди рубли от банките всеки месец, подтикнати от опасения за икономиката, прекъсвания на плащанията и намаляващо доверие във финансовата система, което кара все повече хора да държат парите си в брой. Паричните средства в обращение в Русия са се увеличили с 513 милиарда рубли (5,75 милиарда евро) през първата половина на юли, след като са се увеличили с 479 милиарда рубли (5,37 милиарда евро) през юни, според данни на Централната банка на Русия, пише TVP World.

От началото на февруари общите парични средства в обращение са се увеличили с над 2,4 трилиона рубли (26,9 милиарда евро).

Внезапното увеличение идва на фона на вълна от атаки с дронове от Украйна, които многократно накараха Кремъл да спре мобилния интернет в големи части от страната, оставяйки много хора неспособни да плащат с карта. Москва твърди, че прекъсванията са предназначени да помогнат за противодействие на атаките.

Друга причина е икономическият песимизъм, който достигна най-високото си ниво от две десетилетия

Неотдавнашно проучване на Gallup установи, че 60% от руснаците смятат, че местните икономически условия се влошават, докато 56% казват, че жизненият стандарт в страната спада.

Икономистите казват, че постоянната инфлация, нарастващите данъци и засиленият държавен надзор върху финансовите транзакции са увеличили несигурността и са насърчили някои руснаци да преместят пари извън банковата система.

"По същество страната е достигнала дисбаланс между парите, които се връщат в банките, и парите, изтеглени от населението", отбелязва икономистът Игор Липсиц пред The ​​Moscow Times.

Отливът на пари в брой остави банките без рублова ликвидност, принуждавайки Централната банка на Русия рязко да увеличи кредитирането за сектора.

През първите три седмици на юли централната банка предостави на кредиторите над два трилиона рубли (23,5 милиарда евро) чрез репо операции, с което общият им дълг към регулатора достигна 6,243 трилиона рубли (70 милиарда евро), почти двойно спрямо нивото в края на миналата година.

"Банката на Русия се опитва да реши проблема с ликвидността, като рефинансира банковата система, главно най-големите банки", казва икономистът Александър Абрамов пред The ​​Moscow Times.

"Съществени проблеми"

Абрамов посочва и "индикации за проблеми" на междубанковия пазар, където банките си отпускат заеми, като разходите по заеми остават над основния лихвен процент на централната банка, въпреки увеличените инжекции с ликвидност от регулатора.

Натискът се утежнява от проблемните заеми, чийто дял е надхвърлил 10%, според данни на централната банка.

Според методологията на Международния валутен фонд това ниво сигнализира за "значителни проблеми" в банковата система, чието разрешаване може да отнеме много време, обяснява анализаторът Максимилиан Хес пред The ​​Moscow Times.