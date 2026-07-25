Проф. Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президент, а сега като премиер, не обясниха на хората, че България е член на НАТО, за да се защити.

Това заяви в ефира на NOVA NEWS политологът проф. Огнян Минчев, който коментира темата за разполагането на американски самолети-цистерни у нас.

"Никъде другаде няма протест срещу американските самолети, защото там хората не са лъгани. Една група политици не спира да всява страхове, да обяснява и лъже хората, че ние трябва да сме неутрални и НАТО е нещо лошо. Това се случва години наред. Премиерът Радев също е част от тази група и сега този бумеранг се връща върху него. Той казва, че трябва да допуснем разполагането на американските самолети, но няма как да го обясни на хората, които е лъгал през двата си мандата на президент и им е обяснявал, че НАТО е заплаха", добави той.

"В момента българската външна политика е една партийна истерия. Няма как българският национален интерес да се подхвърля ту на Русия, ту на Турция. Хората усещат това и с право изпитват страхове. Националният интерес на България трябва да бъде един и ясен, а не да се разкъсва на парчета. Всичко това деградира българската национална сигурност. Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев. Това с решението на парламента беше популизъм от негова страна и пиар. Политически пиар е и темата за отнемането на централата на ДПС. Този пиар обаче няма как да заблуди мислещите и следящите политическата сцена у нас хора", завърши проф. Минчев.