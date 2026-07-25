Тръмп за американските самолети в "Безмер": Благодаря Ви, премиер Радев!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изказа благодарности към българския премиер Румен Радев, след като България даде зелена светлина за разполагането на американски самолети-цистерни на българска територия.

В кратко съобщение в социалната си мрежа Truth Social той написа:

"Thank you Prime Minister Radev!" ("Благодаря Ви, премиер Радев!")

Президентът на САЩ е прикачил и линк към материал в newsmax.com, който е озаглавен "България подкрепя Тръмп и одобрява подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран".

На 22 юли Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет Съединените щати да разположат самолети-цистерни и свързано оборудване в авиобаза "Безмер". Решението бе прието със 135 гласа "за", 13 "против" и двама "въздържал се", след като правителството получи официално искане от американската страна.

Разполагането на самолетите е свързано с осигуряване на възможности за въздушно дозареждане и логистична подкрепа на американски операции в Близкия изток. От българското правителство подчертаха, че използването на базата е в рамките на съюзническите ангажименти на страната и не предвижда извършване на бойни действия от българска територия.

Междувременно решението предизвика дипломатическа реакция от страна на Иран. Министерството на външните работи на България е получило официална дипломатическа нота, връчена от посолството на Ислямска република Иран в София. В документа Техеран изразява позицията си относно предоставянето на българска военна инфраструктура в подкрепа на американските действия в региона.

Какво гласи статията, споделена от Тръмп?

"Гласуването идва в момент, в който администрацията на Тръмп се сблъсква със съпротивата на няколко западноевропейски съюзници относно исканията за подкрепа на операциите на САЩ в разрастващия се конфликт с Иран", отбелязват от newsmax. "За разлика от това, решението на България подчертава нарастващата готовност на редица източноевропейски правителства да се обединят по-тясно с Вашингтон."

Според изданието Радев се опита да увери българите, че разполагането на войски няма да направи страната воюваща страна в конфликта, но е подложен на вътрешен натиск да не се обединява със САЩ, особено след като България е една от само трите страни от Европейския съюз - заедно с Кипър и Румъния - чиито граждани все още се нуждаят от визи, за да пътуват до Съединените щати за краткосрочен бизнес или туризъм.

"Въпреки подкрепата на България за политиките на администрацията на Тръмп, Вашингтон не е склонен да предостави на България статут на безвизов режим", пищат от newsmax.

Медията отбелязва, че одобрението на България за използване на нейните въздушни бази от американски самолети отразява нарастващото геополитическо разделение в Европа относно политиката на Тръмп спрямо Иран.

"Докато големи западноевропейски сили, включително Франция, Германия и Италия, изразиха нежелание да се включат по-пряко в подкрепата на военните операции на САЩ, няколко източноевропейски държави предприеха коренно различен подход", пише newsmax. "Държави като Полша, а сега и България, все повече се обединяват с Вашингтон по въпросите на сигурността, разглеждайки Съединените щати като основен гарант за регионалната стабилност пред лицето на заплахите от Русия, Иран и други противници."

Според newsmax за администрацията на Тръмп подкрепата на България представлява важна дипломатическа победа, демонстрираща, че въпреки разделенията в Европейския съюз, ключовите съюзници по източния фланг на НАТО остават готови да подкрепят военните операции на САЩ дори пред лицето на прякото сплашване от Техеран.