BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 19

Рецептата Dnes: Бадемов сладкиш

По френска рецепта

25.07.2026 | 09:07 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 200 г фино смлени бадеми или бадемово брашно
  • 200 г захар
  • 100 г масло, разтопено и охладено
  • 4 бр. яйца на стайна температура
  • 1 ч.л. екстракт от бадем или 1 с.л. ром / коняк по желание за аромат
  • 1 щипка сол
  • За украса: 
  • филирани бадеми и пудра захар

Приготвяне:

  • Загрейте фурната на 180°C. 
  • Намазнете кръгла форма за печене с диаметър 20 см и сложете на дъното ѝ хартия за печене, стените остават само намазнени.
  • В купа разбийте яйцата със захарта и щипката сол, докато се разпенят леко.
  • Добавете разтопеното масло и бадемовата есенция, след което разбъркайте.
  • Сипете бадемовото брашно и бъркайте със шпатула или бъркалка, докато получите гладка и хомогенна смес.
  • Изсипете сместа във формата и я загладете. 
  • Ако ползвате филирани бадеми, поръсете ги най-отгоре.
  • Печете 25–30 минути. 
  • Сладкишът е готов, когато придобие приятен златист цвят.
  • За всеки случай направете теста с клечка за зъби дали тестото е изпечено.
  • Оставете изпечения сладкиш да изстине напълно във формата, преди да го извадите.
  • Поръсете обилно с пудра захар и сервирайте. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепти за кекс рецепти за торти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem