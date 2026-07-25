Рецептата Dnes: Бадемов сладкиш

Съставки:
- 200 г фино смлени бадеми или бадемово брашно
- 200 г захар
- 100 г масло, разтопено и охладено
- 4 бр. яйца на стайна температура
- 1 ч.л. екстракт от бадем или 1 с.л. ром / коняк по желание за аромат
- 1 щипка сол
- За украса:
- филирани бадеми и пудра захар
Приготвяне:
- Загрейте фурната на 180°C.
- Намазнете кръгла форма за печене с диаметър 20 см и сложете на дъното ѝ хартия за печене, стените остават само намазнени.
- В купа разбийте яйцата със захарта и щипката сол, докато се разпенят леко.
- Добавете разтопеното масло и бадемовата есенция, след което разбъркайте.
- Сипете бадемовото брашно и бъркайте със шпатула или бъркалка, докато получите гладка и хомогенна смес.
- Изсипете сместа във формата и я загладете.
- Ако ползвате филирани бадеми, поръсете ги най-отгоре.
- Печете 25–30 минути.
- Сладкишът е готов, когато придобие приятен златист цвят.
- За всеки случай направете теста с клечка за зъби дали тестото е изпечено.
- Оставете изпечения сладкиш да изстине напълно във формата, преди да го извадите.
- Поръсете обилно с пудра захар и сервирайте.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.