В кадър: Терзиев инспектира новия участък от метрото с музиканта Александър Колев

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Кметът на София Васил Терзиев инспектира новоизградения участък от третата линия на метрото под бул. "Ген. Владимир Вазов". В проверката се включи и музикантът Александър Колев, който стана популярен с изпълненията си в столичното метро, достигнали до широка аудитория в социалните мрежи, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

На инспекцията присъстваха изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев.

Строителството на новия участък е в заключителен етап, като се извършват довършителни работи, последни тестове и технически проверки преди въвеждането му в експлоатация. Продължават и изпитанията на трасето с метровлакове.

По думите на Терзиев софийското метро ежедневно се използва от стотици хиляди жители на столицата и освен транспортна система е част от градската среда и ежедневието на хората. Той посочи, че пример за това е историята на Александър Колев, който чрез музикалните си изпълнения е превърнал метростанциите в място за култура и срещи.

Новият участък е с дължина три километра и се очаква да обслужва над 45 000 жители на София. В момента продължават довършителните дейности и изпитанията на инфраструктурата.

Кметът заяви, че преди пускането на трасето предстои държавната приемателна комисия на ДНСК да удостовери съответствието на обекта с всички изисквания за качество и безопасност. Той подчерта, че няма да бъдат правени компромиси с процедурите и сроковете, като след одобрението на комисията новият участък ще бъде въведен в експлоатация във възможно най-кратък срок.

След откриването на новите три метростанции се очаква те да бъдат използвани от над 45 000 пътници дневно. Пътуването до централната градска част ще отнема приблизително между 12 и 14 минути, а прогнозите са автомобилният трафик в района да намалее с до 25 процента.

Третата линия на софийското метро е изградена с модерни технологии за обществен железопътен транспорт. С разширението общата дължина на метрото в столицата ще достигне 55 километра, а броят на метростанциите ще стане 50.