Николай Йоргов повежда новия сезон на "Boec.bg"

От 1 август Bulgaria ON AIR поставя началото на новия сезон на "Boec.bg" - единственото телевизионно предаване у нас, изцяло посветено на бойните спортове.

Предаването се завръща с обновена концепция, ново авторско съдържание и по-силен фокус върху историите зад успехите. Всяка събота от 19:00 часа зрителите ще се срещат с водещи български и международни шампиони.

Шампион поема ролята на водещ

Лице на новия сезон е Николай Йоргов, който има богат опит както на ринга, така и в бойните изкуства като цяло.

"Това е единственото специализирано предаване за бойни изкуства. Чувствам се добре. Искам да популяризирам бойните изкуства. Цял живот съм се занимавал с това, в кръвта ми е", каза Йоргов в "България сутрин".

Той е шампион на Япония по карате киокушин, сребърен медалист от Световното първенство по карате киокушин KWU и от Световното първенство по муай-тай WMF, както и многократен победител в професионалната бойна верига SENSHI.

Историите, които остават извън прожекторите

Йоргов смята, че личният му опит ще му помогне да покаже по-истински и задълбочено света на бойните спортове.

"Когато си минал през това, знаеш много добре как се чувстват състезателите и хората, които се занимават с бойни изкуства, и знаеш какво да ги попиташ. Пътят, който изминах, беше труден, минах през много падения и победи. Има какво да разкажа и покажа", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му зрителите често виждат само кратките минути на ринга, но не и всичко, което стои зад тях - тренировките, напрежението, дисциплината и усилията.

"Много хора си казват, че бойците се състезават три минути, но зад тези минути колко труд е положен - само ние можем да разкажем и покажем", посочи Йоргов.

В новия сезон ще бъдат представяни основни бойни техники, както и утвърдени и бъдещи шампиони от различни дисциплини.

Повече видимост за българските шампиони

Една от основните цели на предаването е да даде по-голяма сцена на успешните български състезатели, които според Йоргов не получават достатъчно внимание.

"В България има много шампиони в различни бойни дисциплини, които не са показани достатъчно. Нашата цел е да ги покажем, за да бъдат пример", подчерта той.

Йоргов допълни, че спортът му е дал дисциплина и спокойствие и го е научил да приема както победите, така и загубите.

Водещият загатна още, че първият гост в новия сезон на 1 август ще бъде жена.