Николай Йоргов повежда новия сезон на "Boec.bg"

От 1 август Bulgaria ON AIR поставя началото на новия сезон на "Boec.bg" - единственото телевизионно предаване у нас, изцяло посветено на бойните спортове.
Предаването се завръща с обновена концепция, ново авторско съдържание и по-силен фокус върху историите зад успехите. Всяка събота от 19:00 часа зрителите ще се срещат с водещи български и международни шампиони.
Шампион поема ролята на водещ
Лице на новия сезон е Николай Йоргов, който има богат опит както на ринга, така и в бойните изкуства като цяло.
"Това е единственото специализирано предаване за бойни изкуства. Чувствам се добре. Искам да популяризирам бойните изкуства. Цял живот съм се занимавал с това, в кръвта ми е", каза Йоргов в "България сутрин".
Той е шампион на Япония по карате киокушин, сребърен медалист от Световното първенство по карате киокушин KWU и от Световното първенство по муай-тай WMF, както и многократен победител в професионалната бойна верига SENSHI.
Историите, които остават извън прожекторите
Йоргов смята, че личният му опит ще му помогне да покаже по-истински и задълбочено света на бойните спортове.
"Когато си минал през това, знаеш много добре как се чувстват състезателите и хората, които се занимават с бойни изкуства, и знаеш какво да ги попиташ. Пътят, който изминах, беше труден, минах през много падения и победи. Има какво да разкажа и покажа", заяви той пред Bulgaria ON AIR.
По думите му зрителите често виждат само кратките минути на ринга, но не и всичко, което стои зад тях - тренировките, напрежението, дисциплината и усилията.
"Много хора си казват, че бойците се състезават три минути, но зад тези минути колко труд е положен - само ние можем да разкажем и покажем", посочи Йоргов.
В новия сезон ще бъдат представяни основни бойни техники, както и утвърдени и бъдещи шампиони от различни дисциплини.
Повече видимост за българските шампиони
Една от основните цели на предаването е да даде по-голяма сцена на успешните български състезатели, които според Йоргов не получават достатъчно внимание.
"В България има много шампиони в различни бойни дисциплини, които не са показани достатъчно. Нашата цел е да ги покажем, за да бъдат пример", подчерта той.
Йоргов допълни, че спортът му е дал дисциплина и спокойствие и го е научил да приема както победите, така и загубите.
Водещият загатна още, че първият гост в новия сезон на 1 август ще бъде жена.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.