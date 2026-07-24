България може да остане без Спешна помощ заради недофинансиране

Мълчанието изнервя хората, искаме нова среща с министъра, заяви председателят на Национален синдикат "Защита"

Национален синдикат “Защита” организира протест на медици с искане за увеличение на заплатите, както и подобряване на условията на труд.

"Протести има в цялата страна”, категоричен е Красимир Митов, председател на синдиката. В предаването “България сутрин” той добави, че протестират болниците, които повече от три години не са получили увеличение на заплатите. В протеста се включват и центровете за Спешна помощ.

Липса на финансиране

По думите на Митов управляващите от години са предупреждавани за сериозните проблеми.

"След някоя друга година България може да остане без Спешна помощ. Отговорът от страна на министерството е, че няма пари. Хората виждат, че в този бюджет, въпреки кризата, са заделени 412 млн. евро, което се случва през последните години, а същевременно нито отива нещо до работещите в сферата на здравеопазването, нито пациентите получават по-добра услуга", коментира Митов.

Той уточни, че се водят преговори на много места, но конкретен отговор от здравният министър.

"След като имаше минимално увеличение, което казаха, че е от 5%, на практика беше от 3%, защото влизаше и издръжката - до края на годината те проявиха скромност и целта беше да има компенсиране на инфлацията и някъде от порядъка на 150-200 евро. Тези пари в сферата на второстепенните разпоредители на средства отиваше някъде към 20-25 млн. Явно това няма да се случи", анализира Митов пред Bulgaria ON AIR.

Искания за нова среща с министъра

Председателят на Националния синдикат "Защита" настоя за чуваемост и нанасяне на корекции между първо и второ четене, или най-малко в пленарната зала.

"Вчера видяхме, че нищо не се случва. Искахме да бъдем чути, явно тъпанът е бил доста слабичко, ще започне да бие по-силно. Поискахме нова среща с министъра на 30 юли, да се ангажират с цифри и дати. Мълчанието изнервя хората", категоричен е той.

Митов уточни, че очакват отговори по двете точки, които са изпратили.

"Някои от проблемите в момента не изискват пари. Сериозен проблем има при шофьорите в Спешна медицинска помощ. Има спешен адрес, имаш норматив, че трябва да отидеш за 6-7 минути до пациента. Цяла София е 30 км. За да може да стигне за тези минути, шофьорът кара със 60-70 км/ч, след това бива глобяван. Като българската прокуратура си затваря очите за явни нарушения в здравеопазването, дава възможност на хората, които са ги назначили, да продължават да злоупотребяват. Всички държавни болници са натрупали огромни задължения", обобщи Митов.

Гледайте видеото с целия разговор.