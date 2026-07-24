Стоянов и Керязов разговарят с кметове от Ямболско за разполагане на самолетите на "Безмер"

Министрите на отбраната и на спорта - Димитър Стоянов и Енчо Керязов, разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни "Боинг КС-135" в авиобаза "Безмер" и на до 250 военнослужещи.

В срещата, която се провежда в сградата на Областната администрация, участват кметовете на община Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджа Атанас Киров, на община Елхово Петър Гендов и на община Болярово Христо Христов.

Идвам да чуя хората, да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете, каза министър Димитър Стоянов преди срещата.

Моята лична позиция съм я заявил в Министерския съвет, нека да разговаряме и после ще коментираме, заяви на свой ред спортният министър Енчо Керязов.

"Нашата консолидирана реакция на кметовете на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт и общност", коментира пред медиите Станчо Ставрев, кмет на община Тунджа, на чиято територия е разположена авиобаза "Безмер“. Очакваме преразглеждане на това решение, хората го очакват, каза той.

За участие в разговорите бяха поканени и кметове на няколко населени места от община Тунджа, които донесоха подписка с 3249 подписи на жители от 26 села в областта против разполагането на американските самолети.

Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“ край Ямбол.

Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище “Безмер”. Те ще останат там до 1 октомври.