Руска балистична ракета порази изложение за оръжие в Киев, има загинали СНИМКИ

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Руски удар с балистична ракета срещу Киев порази изложение за въоръжение, провеждащо се в столицата, заяви пред украинските медии съветникът на президента Сергий "Флаш“ Бескрестнов.

Бескрестнов, който е присъствал на събитието, но не е пострадал, каза, че то се е провеждало на полигон близо до Киев, разположен край Житомирската магистрала, и добави, че има "ранени и загинали“.

По-късно президентът Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че най-малко шестима души са загинали, а десетки други са ранени.

Той не уточни къде точно е извършена атаката, нито какво събитие се е провеждало по това време.

Малко след това Украинският съвет на отбранителната индустрия заяви в публикация в социалните мрежи, че "в Киевска област е извършен вражески ракетен удар по място, където са присъствали представители на украинската отбранителна индустрия“.

"Изказваме искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените“, се добавя в съобщението.

Сирените за въздушна тревога се включиха около 11:20 ч., като Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за руски ракети, насочващи се към украинската столица.

Няколко минути по-късно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в града.

Атаката се случва в момент, когато Русия засилва масираните ракетни удари срещу украинската столица.