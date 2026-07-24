Зеленски потвърди за атака по руски завод с ракета FP-5 “Фламинго“

Украинската ракета FP-5 “Фламинго“ е нанесла удар по машиностроителния завод “АВИТЕК“ в руския град Киров, който произвежда зенитни ракети за руската армия. Предприятието се намира на повече от 1000 километра от границата с Украйна.

Заводът е ключов елемент от руския военно-промишлен комплекс, като произвежда продукция с военно, двойно и гражданско предназначение. Той разполага с пълен производствен цикъл - от леярство и ковашко-пресово производство до окончателно сглобяване и изпитания на изделията.

Според Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, заводът е специализиран в производството на зенитни управляеми ракети клас “земя-въздух“, ракети-мишени, катапултни седалки за пилоти и авиационни товароподемни системи. Предприятието участва и в производството на зенитно-ракетните комплекси “Тор“ и се намира под санкциите на САЩ, Украйна и други държави.

От компанията Fire Point, производител на ракетата, официално потвърдиха удара. Потвърждение дойде и от президентът на Украйна Володимир Зеленски, който публикува съобщение в социалната мрежа Х.

Today, Ukraine's Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia's Kirov. It supplies components for the occupier's aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for… pic.twitter.com/bKYnCjRl3B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

“Днес Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по едно от ключовите военни предприятия в руския град Киров. То произвежда компоненти за авиацията и ракетните системи на окупатора, които се използват по-специално при масираните атаки срещу нашите градове и населени места. Благодаря на нашите воини за прецизността. Нашият отговор е напълно оправдан”, написа Зеленски.

Той добави, че ударите са се оказали ефективни и срещу петролен обект, който се намира на около 1350 км разстояние.

“Имаше и други успешни удари. Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика – която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна екипировка – продължава”, добави Зеленски.

По-рано съоснователят на Fire Point, Денис Щилерман, публикува видео от изстрелването на ракетата, придружено само с емотикон, което предизвика спекулации сред анализаторите, че именно тази ракета е поразила целта в Киров.

В коментари се отбелязва, че заводът в Киров се намира на около 1100 км по права линия от украинската граница. Това е с около 200 км по-близо от предишния рекорден по далечина удар с ракета FP-5 “Фламинго“ по Воткинския ракетен завод.