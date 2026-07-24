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Зеленски потвърди за атака по руски завод с ракета FP-5 “Фламинго“

Ударът е станал на над 1000 км от границата

24.07.2026 | 14:59 ч. 33
Reuters

Reuters

Украинската ракета FP-5 “Фламинго“ е нанесла удар по машиностроителния завод “АВИТЕК“ в руския град Киров, който произвежда зенитни ракети за руската армия. Предприятието се намира на повече от 1000 километра от границата с Украйна.

Заводът е ключов елемент от руския военно-промишлен комплекс, като произвежда продукция с военно, двойно и гражданско предназначение. Той разполага с пълен производствен цикъл - от леярство и ковашко-пресово производство до окончателно сглобяване и изпитания на изделията. 

Според Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, заводът е специализиран в производството на зенитни управляеми ракети клас “земя-въздух“, ракети-мишени, катапултни седалки за пилоти и авиационни товароподемни системи. Предприятието участва и в производството на зенитно-ракетните комплекси “Тор“ и се намира под санкциите на САЩ, Украйна и други държави.

От компанията Fire Point, производител на ракетата, официално потвърдиха удара. Потвърждение дойде и от президентът на Украйна Володимир Зеленски, който публикува съобщение в социалната мрежа Х.

“Днес Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по едно от ключовите военни предприятия в руския град Киров. То произвежда компоненти за авиацията и ракетните системи на окупатора, които се използват по-специално при масираните атаки срещу нашите градове и населени места. Благодаря на нашите воини за прецизността. Нашият отговор е напълно оправдан”, написа Зеленски.

Той добави, че ударите са се оказали ефективни и срещу петролен обект, който се намира на около 1350 км разстояние.

“Имаше и други успешни удари. Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика – която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна екипировка – продължава”, добави Зеленски.

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По-рано съоснователят на Fire Point, Денис Щилерман, публикува видео от изстрелването на ракетата, придружено само с емотикон, което предизвика спекулации сред анализаторите, че именно тази ракета е поразила целта в Киров.

В коментари се отбелязва, че заводът в Киров се намира на около 1100 км по права линия от украинската граница. Това е с около 200 км по-близо от предишния рекорден по далечина удар с ракета FP-5 “Фламинго“ по Воткинския ракетен завод.

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ракета Фламинго удар Русия Володимир Зеленски войната
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