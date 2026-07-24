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ДБ: Няма пилот в самолета, Радев се вкара в криза

Мартин Димитров: дефицитът расте неконтролируемо

24.07.2026 | 16:52 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

“Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи”, каза депутатът от ДБ Мартин Димитров минути след като окончателно беше приет бюджета за настоящата година.

Депутатът добави, че страната ни се намира в сериозна политическа криза. “Искаме план за реформи и тези стотици неща, които ДБ предложи в трите бюджета, трябва да бъдат извадени – готови сме да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от бюджета за следващата година”, каза още Димитров.

Той предупреди, че дефицитът расте неконтролируемо. “Първите действия през септември трябва да са дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде под 3%. Високият дефицит вдига инфлацията и дълга и вкарва България в едно безконтролно падане надолу“.

Димитров добави, че дните за спокойствие на Радев вече са приключило. “Няма да има 100 дни – днес се свърши. Сам се вкара в криза, която спешно трябва да бъде решавана”.

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Ивайло Мирчев добави, че този бюджет е вреден и ни води към дългова спирала.

“Ако дойдат лоши икономически времена, България може да не успее да реагира”, каза още Мирчев.

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