Катастрофиралият в София автобус е минал технически преглед на 21 юли СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Експертизи ще докажат дали причината за пътния инцидент е техническа неизправност. След видяното на записите на камерите се подозира точно това. По протектора на гумите има наранявания, но ще се уточни дали са в резултат късане на мантинелата или отпреди това. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по повод катастрофата с автобус в София.

„По данни на водача на превозното средство става дума за техническа неизправност, същите показания са дали и свидетели на пътния инцидент. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На 21 юли е преминал технически преглед, който е показал, че возилото е изправно. Задната част на автомобила е започнала да криволичи по пътното платно, в резултат на това къса мантинелата. Водачът е 59-годишен, с опит в автомобилния транспорт. Предстои да се уточни броя на пътниците в превозното средство“, каза Пелтеков.

По негови данни водачът има допуснати три леки ПТП, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. Ще бъде образувано досъдебно производство, а ако шофьорът носи вина, ще понесе законовите последствие.

Ще се разследва и дали настилката или неустановена техническа изправност са причинили пътния инцидент. За тази цел ще бъдат изискани документи от пункта за ГТП, прегледал автобуса, посочва Нова тв.

Автобус на столичния градски транспорт, пътувал по линия 204, катастрофира на бул. „Цариградско шосе“, след като преминал през мантинелата и навлязъл в насрещното движение на моста над „Площада на авиацията“. Благодарение на бетоновите прегради превозното средство не е паднало от съоръжението.

Пострадали са четирима души, като те са откарани в болница.

След катастрофата автобусът блокира платното в посока изхода на София към АМ „Тракия“, което предизвика сериозни затруднения в движението.