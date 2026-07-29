Къде в София няма да има вода на 30 юли?

На 30 юли, четвъртък, във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Курило“, гр. Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Момина сълза“, ул. „Беласица“, ул. „Хризантема“, ул. „Върбовка“, ул. „Бъдеще“ и ул. „Гина Кунчева“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Беласица“ и ул. „Розова долина“.

На 30 юли, четвъртък, във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Александър Баров“, кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Арх. Александър Бръзицов“, ул. „Арх. Генчо Скордев“, ул. „Арх. Елена Варакаджиева“ , ул. „Д-р Харалан Попов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Д-р Борис Вълчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Проф. Георги Йолов“ и ул. „Флора Кънева“.

На 30 юли, четвъртък, във връзка с механично почистване и дезинфекция на резервоар „Шумака“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 12:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

в.з. Шумако.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Симеоновско шосе“ на отбивката за резервоар „Шумака“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!