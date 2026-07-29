От ПБ твърдят: Критиците ни са лъжци и манипулатори

С декларация от трибуната на Народното събрание депутатът от “Прогресивна България” Стоян Тричков нападна опозицията и определи критиците на партията като “лъжци и долни манипулатори”.

"Критиките през първите три месеца на управлението са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни и валят от всякъде, че човек лесно може да се заблуди, че са основателни. Но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация. Всъщност на откровени фалшификации", каза депутатът.

Тричков стигна по-далеч и определи като “внушения” критиките за бюджета, както и твърденията, че “даваме пари за Украйна”, както и липсата на пари за детската болница.

Депутатът от ПБ добави, че 17-те млн. евро в бюджета за Украйна всъщност вече за похарчени от предното правителство - служебното на Андрей Гюров, както и че през 2026 г. няма да има нужда от допълнително пари за детската болница.

"Вижте кои са онези, които представят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата, вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни манипулатори”, каза още Тричков.

Декларацията разкритикува и социолозите, които преди изборите са давали очаквани резултати около 20% за “Прогресивна България”, а сега “обясняват по студиата, че доверието към Радев спада”.

Думите на Тричков от парламентарната трибуна очаквано разгневи опозицията, а от ГЕРБ поискаха наказание за народния представител. Акад. Николай Денков призова управляващите да не използват подобен неприемлив език от парламентарната трибуна.

В крайна сметка Стоян Тричков наистина получи наказание, което се превърна в прецедент за Народното събрание, тъй като по правилник декларациите от името на парламентарни групи не се коментират или санкционират.

Депутатът получи забележка не от кого да е, а от своя съпартийка – председателстващата заседанието Михаела Доцова. Тя припомни, че при встъпването си в длъжност е обещала спазване на законите, правилника и добрия тон.