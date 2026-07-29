Радев скочи на прокуратурата: Поне да не пречи при разкриване на крупни престъпления

Премиерът Румен Радев се изказа остро срещу прокуратурата, която според него пречи на очакваната справедливост от обществото.

"Прокуратурата поне не трябва да пречи, а напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа", каза Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Според него, въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще разплетат политическата корупция.

Той даде пример и с арестите във ВиК - Бургас.

"В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби в огромни размери - стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и към национално известни фигури. Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. Аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура - от най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избор на нов Висш съдебен съвет", посочи премиерът.

Ако има нещо по-скандално от спекулациите около "Лукойл", то това са твърденията на опозицията, че правителството се отказва от Национална детска болница, заяви още Радев.

Кабинетът ще обсъди проект за предсрочно освобождаване на заместник-председател на ДАНС, както и законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за периода юли – декември 2026 г.

Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., както и законопроекти за изменения в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.